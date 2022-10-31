Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221031/japon-medyasi-tokyo-sahalin-1-petrol-ve-gaz-projesinden-cikmama-karari-aldi-1062911942.html
Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı
Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı
Japon Nikkei gazetesi, Japonya hükümetinin, istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğu için Sahalin-1 projesinde kalma kararı aldığını belirtti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T20:04+0300
2022-10-31T20:04+0300
dünya
japonya
rusya
sahalin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg
Haberde, “Japonya hükümeti, daha önce Exxon’un yönettiği Rus Sahalin-1 petrol ve gaz projesinde kalmaya devam etmeye karar verdi, çünkü Japonya, Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen istikrarlı enerji arzı sağlamak istiyor” ifadesine yer verildi.Halihazırda Japonya’nın petrol ithalatının yüzde 95’inin Ortadoğu’dan sağlandığını anımsatan gazete, Japonya’nın, arz istikrarını korumak için Rus projelerine katılımını gerekli gördüğünü yazdı.Nikkei, projede kalma yönündeki nihai kararın Sodeco şirketi tarafından verileceğini kaydetti.Sodeco, Sahalin-1 projesinde yüzde 30 payına sahip.
japonya
rusya
sahalin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102203/69/1022036923_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_265829dbddcd63d25284a6b45cc45b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, rusya, sahalin
japonya, rusya, sahalin

Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı

20:04 31.10.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinJaponya-Rusya bayrağı
Japonya-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Japon Nikkei gazetesi, Japonya hükümetinin, istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğu için Sahalin-1 projesinde kalma kararı aldığını belirtti.
Haberde, “Japonya hükümeti, daha önce Exxon’un yönettiği Rus Sahalin-1 petrol ve gaz projesinde kalmaya devam etmeye karar verdi, çünkü Japonya, Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen istikrarlı enerji arzı sağlamak istiyor” ifadesine yer verildi.
Halihazırda Japonya’nın petrol ithalatının yüzde 95’inin Ortadoğu’dan sağlandığını anımsatan gazete, Japonya’nın, arz istikrarını korumak için Rus projelerine katılımını gerekli gördüğünü yazdı.
Nikkei, projede kalma yönündeki nihai kararın Sodeco şirketi tarafından verileceğini kaydetti.
Sodeco, Sahalin-1 projesinde yüzde 30 payına sahip.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала