https://sputniknews.com.tr/20221031/japon-medyasi-tokyo-sahalin-1-petrol-ve-gaz-projesinden-cikmama-karari-aldi-1062911942.html
Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı
Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı
Japon Nikkei gazetesi, Japonya hükümetinin, istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğu için Sahalin-1 projesinde kalma kararı aldığını belirtti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T20:04+0300
2022-10-31T20:04+0300
2022-10-31T20:04+0300
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Haberde, “Japonya hükümeti, daha önce Exxon’un yönettiği Rus Sahalin-1 petrol ve gaz projesinde kalmaya devam etmeye karar verdi, çünkü Japonya, Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen istikrarlı enerji arzı sağlamak istiyor” ifadesine yer verildi.Halihazırda Japonya’nın petrol ithalatının yüzde 95’inin Ortadoğu’dan sağlandığını anımsatan gazete, Japonya’nın, arz istikrarını korumak için Rus projelerine katılımını gerekli gördüğünü yazdı.Nikkei, projede kalma yönündeki nihai kararın Sodeco şirketi tarafından verileceğini kaydetti.Sodeco, Sahalin-1 projesinde yüzde 30 payına sahip.
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japonya, rusya, sahalin
Japon medyası: Tokyo, Sahalin-1 petrol ve gaz projesinden çıkmama kararı aldı
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Japon Nikkei gazetesi, Japonya hükümetinin, istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğu için Sahalin-1 projesinde kalma kararı aldığını belirtti.
Haberde, “Japonya hükümeti, daha önce Exxon’un yönettiği Rus Sahalin-1 petrol ve gaz projesinde kalmaya devam etmeye karar verdi, çünkü Japonya, Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen istikrarlı enerji arzı sağlamak istiyor” ifadesine yer verildi.
Halihazırda Japonya’nın petrol ithalatının yüzde 95’inin Ortadoğu’dan sağlandığını anımsatan gazete, Japonya’nın, arz istikrarını korumak için Rus projelerine katılımını gerekli gördüğünü yazdı.
Nikkei, projede kalma yönündeki nihai kararın Sodeco şirketi tarafından verileceğini kaydetti.
Sodeco, Sahalin-1 projesinde yüzde 30 payına sahip.