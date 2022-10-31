https://sputniknews.com.tr/20221031/izvestiya-huawei-rusya-pazarindan-nihai-olarak-cekilebilir-1062896810.html
İzvestiya: Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir
İzvestiya: Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir
Rusya'ya akıllı telefon ve diğer elektronik ürünlerinin sevkiyatını tamamen durdurduğu belirtilen Çinli Huawei şirketinin Rusya pazarından nihai olarak... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:31+0300
2022-10-31T13:31+0300
2022-10-31T13:31+0300
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İzvestiya gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kısa süre önce Rusya'ya akıllı telefon, tablet, televizyon ve diğer ürünlerini doğrudan sevk etmeye son veren Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir. Gazete, kaynaklarından aldığı bu bilgiyi Huawei şirketine yakın iki kişiye daha doğrulattığının altını çizdi.Gazete, Huawei'in Moskova ofisinin 1 Şubat 2023'ten itibaren kiraya verilmesi hakkında yayınlanan ilanın bu bilgiyi doğrulayan bir diğer unsur olduğu yazdı.Haziran ayında Huawei'in Rusya'daki resmi satış noktalarını kapatmaya başladığı, eylül ayı başında ise Huawei Rusya ofisinin çalışanlarının bir kısmını Kazakistan ve Özbekistan'a yönlendirdiği basına yansımıştı.Bu arada uzmanlar Rusya pazarından çekilen markaların ürünlerinin ithalatı için en az 3 yöntem bulunduğuna dikkat çekerken bir kaynak, Huawei'in distribütörler aracılığıyla Rusya'ya ihracatı sürdürme ihtimalini dışlamadığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220520/kanada-cinli-huawei-ve-ztenin-5g-urunlerinin-kullanimini-yasakladi-1056528174.html
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İzvestiya: Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir
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Rusya'ya akıllı telefon ve diğer elektronik ürünlerinin sevkiyatını tamamen durdurduğu belirtilen Çinli Huawei şirketinin Rusya pazarından nihai olarak çıkacağı ifade edildi.
İzvestiya gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kısa süre önce Rusya'ya akıllı telefon, tablet, televizyon ve diğer ürünlerini doğrudan sevk etmeye son veren Huawei, Rusya pazarından nihai olarak çekilebilir. Gazete, kaynaklarından aldığı bu bilgiyi Huawei şirketine yakın iki kişiye daha doğrulattığının altını çizdi.
Gazete, Huawei'in Moskova ofisinin 1 Şubat 2023'ten itibaren kiraya verilmesi hakkında yayınlanan ilanın bu bilgiyi doğrulayan bir diğer unsur olduğu yazdı.
Haziran ayında Huawei'in Rusya'daki resmi satış noktalarını kapatmaya başladığı, eylül ayı başında ise Huawei Rusya ofisinin çalışanlarının bir kısmını Kazakistan ve Özbekistan'a yönlendirdiği basına yansımıştı.
Bu arada uzmanlar Rusya pazarından çekilen markaların ürünlerinin ithalatı için en az 3 yöntem bulunduğuna dikkat çekerken bir kaynak, Huawei'in distribütörler aracılığıyla Rusya'ya ihracatı sürdürme ihtimalini dışlamadığını ifade etti.