İtalya'da Mussolini sempatizanları, tarihi 'Roma Yürüyüşü'nün 100. yılını andı
01:00 31.10.2022 (güncellendi: 01:07 31.10.2022)
© AFP 2022İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin 100. yıl dönümünü andı.
© AFP 2022
İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin 100. yıl dönümünü andı.
İtalyan faşist lider Benito Mussolini’nin doğduğu ve mezarının bulunduğu Predappio kasabasında bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Duce' unvanıyla anılan faşist liderin mezarına yürüdü.
Gruptakilerin sık sık Benito Mussolini lehine sloganlar attığı ve 'Roma veya Nazi selamı' olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen selamlamadan yaptığı görüldü.
l'Italia è quel Paese dove gli studenti vengono manganellati e i #fascisti— Massimo (@Misurelli77) October 30, 2022
lasciati liberi di festeggiare il centenario della marcia su Roma a Predappio.
Un Paese dalla memoria da pesce rosso.
Un Paese dove i deportati portano ancora sulla pelle quello che fu il fascismo. pic.twitter.com/lystBOIA74
Grubun büyük bir İtalyan Bayrağı ile Mussolini bayrakları taşıdığı aktarılırken, yürüyüşe katılanların faşist liderin 100 yıl önce Roma'ya beraber yürüdüğü 'Kara Gömlekliler'e atıfla siyah renkli tişörtler giydiği kaydedildi.
Faşist lider Mussolini'nin torunu Orsola Mussolini'nin de anma yürüyüşüne katılanlara teşekkür ettiği bildirildi.
İtalya’da 25 Eylül'de yapılan genel seçimleri, Mussolini ve faşist döneme sempatiyle bakan aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi kazanmıştı.
Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifakın, 22 Ekim'de sağ koalisyon hükümetini kurması, Mussolini'nin tarihi Roma Yürüyüşü'nün 100. yıl dönümüne denk gelmesi ilginç bir tesadüf olarak kaydedilmişti.
Giorgia Meloni, 25 Ekim'de parlamentodaki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, 'demokratik olmayan rejimlere hiçbir zaman sempati duymadığını' belirtmiş, 1938'deki ırkçı yasaları İtalya tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelemişti.
On this day, exactly 100 years ago, the March on Rome took place— Andrea 🇮🇹🇪🇺 Renzi Hate Account (@ClassicalSocdem) October 28, 2022
It was a coup through which Mussolini and Fascism came to power, with the King’s consent, without passing from elections
Now, 100 years later, Italy’s first post-fascist government has just taken power
1922-2022 pic.twitter.com/YfFUql2nNG
28 Şubat 2017, 17:09