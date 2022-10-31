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https://sputniknews.com.tr/20221031/italyada-mussolini-sempatizanlari-tarihi-roma-yuruyusunun-100-yilini-andi-1062879141.html
İtalya'da Mussolini sempatizanları, tarihi 'Roma Yürüyüşü'nün 100. yılını andı
İtalya'da Mussolini sempatizanları, tarihi 'Roma Yürüyüşü'nün 100. yılını andı
İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T01:00+0300
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dünya
benito mussolini
italya
roma
faşist
yürüyüş
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İtalyan faşist lider Benito Mussolini’nin doğduğu ve mezarının bulunduğu Predappio kasabasında bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Duce' unvanıyla anılan faşist liderin mezarına yürüdü.Gruptakilerin sık sık Benito Mussolini lehine sloganlar attığı ve 'Roma veya Nazi selamı' olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen selamlamadan yaptığı görüldü.Grubun büyük bir İtalyan Bayrağı ile Mussolini bayrakları taşıdığı aktarılırken, yürüyüşe katılanların faşist liderin 100 yıl önce Roma'ya beraber yürüdüğü 'Kara Gömlekliler'e atıfla siyah renkli tişörtler giydiği kaydedildi.Faşist lider Mussolini'nin torunu Orsola Mussolini'nin de anma yürüyüşüne katılanlara teşekkür ettiği bildirildi.İtalya’da 25 Eylül'de yapılan genel seçimleri, Mussolini ve faşist döneme sempatiyle bakan aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi kazanmıştı.Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifakın, 22 Ekim'de sağ koalisyon hükümetini kurması, Mussolini'nin tarihi Roma Yürüyüşü'nün 100. yıl dönümüne denk gelmesi ilginç bir tesadüf olarak kaydedilmişti.Giorgia Meloni, 25 Ekim'de parlamentodaki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, 'demokratik olmayan rejimlere hiçbir zaman sempati duymadığını' belirtmiş, 1938'deki ırkçı yasaları İtalya tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20170228/mussolini-her-gun-4kadinla-birlikte-oluyordu-1027424936.html
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benito mussolini, italya, roma, faşist, yürüyüş
benito mussolini, italya, roma, faşist, yürüyüş

İtalya'da Mussolini sempatizanları, tarihi 'Roma Yürüyüşü'nün 100. yılını andı

01:00 31.10.2022 (güncellendi: 01:07 31.10.2022)
© AFP 2022İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin 100. yıl dönümünü andı.
İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin 100. yıl dönümünü andı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022
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İtalya'da diktatör Benito Mussolini’nin sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin 100. yıl dönümünü andı.
İtalyan faşist lider Benito Mussolini’nin doğduğu ve mezarının bulunduğu Predappio kasabasında bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup, 'Duce' unvanıyla anılan faşist liderin mezarına yürüdü.
Gruptakilerin sık sık Benito Mussolini lehine sloganlar attığı ve 'Roma veya Nazi selamı' olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen selamlamadan yaptığı görüldü.
Grubun büyük bir İtalyan Bayrağı ile Mussolini bayrakları taşıdığı aktarılırken, yürüyüşe katılanların faşist liderin 100 yıl önce Roma'ya beraber yürüdüğü 'Kara Gömlekliler'e atıfla siyah renkli tişörtler giydiği kaydedildi.
Faşist lider Mussolini'nin torunu Orsola Mussolini'nin de anma yürüyüşüne katılanlara teşekkür ettiği bildirildi.
İtalya’da 25 Eylül'de yapılan genel seçimleri, Mussolini ve faşist döneme sempatiyle bakan aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi kazanmıştı.
Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifakın, 22 Ekim'de sağ koalisyon hükümetini kurması, Mussolini'nin tarihi Roma Yürüyüşü'nün 100. yıl dönümüne denk gelmesi ilginç bir tesadüf olarak kaydedilmişti.
Giorgia Meloni, 25 Ekim'de parlamentodaki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, 'demokratik olmayan rejimlere hiçbir zaman sempati duymadığını' belirtmiş, 1938'deki ırkçı yasaları İtalya tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelemişti.
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