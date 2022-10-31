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https://sputniknews.com.tr/20221031/instagramda-dunya-capinda-erisim-problemi-kullanicilara-hesabiniz-askiya-alindi-uyarisi-1062907299.html
Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı
Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı
Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T17:18+0300
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yaşam
instagram
erişim
erişim sorunu
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Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
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instagram, erişim, erişim sorunu
instagram, erişim, erişim sorunu

Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı

17:18 31.10.2022 (güncellendi: 17:35 31.10.2022)
© AP Photo / Jenny KaneInstagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı.
Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.
Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.
Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
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