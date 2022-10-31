https://sputniknews.com.tr/20221031/instagramda-dunya-capinda-erisim-problemi-kullanicilara-hesabiniz-askiya-alindi-uyarisi-1062907299.html

Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı

Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı

Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T17:18+0300

2022-10-31T17:18+0300

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yaşam

instagram

erişim

erişim sorunu

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Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

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instagram, erişim, erişim sorunu