https://sputniknews.com.tr/20221031/instagramda-dunya-capinda-erisim-problemi-kullanicilara-hesabiniz-askiya-alindi-uyarisi-1062907299.html
Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı
Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı
Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T17:18+0300
2022-10-31T17:18+0300
2022-10-31T17:35+0300
yaşam
instagram
erişim
erişim sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059263137_0:48:915:563_1920x0_80_0_0_003e24c2e5e335354ae5ae678fe62ca1.jpg
Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059263137_51:0:864:610_1920x0_80_0_0_5f6a949f35d530765b820bff02678953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
instagram, erişim, erişim sorunu
instagram, erişim, erişim sorunu
Instagram'da dünya çapında erişim problemi: Kullanıcılara 'hesabınız askıya alındı' uyarısı
17:18 31.10.2022 (güncellendi: 17:35 31.10.2022) Abone ol
Instagram'da yaşanan son erişim problemleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı 'hesabınız askıya alındı' uyarısıyla karşılaştı.
Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector verilerine
göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.
Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.
Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."