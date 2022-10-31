https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-zombi-guvercin-salgini-boyunlari-egriliyor-ucamiyorlar-daireler-cizerek-yuruyorlar-1062899074.html
İngiltere'de 'zombi güvercin' salgını: Boyunları eğriliyor, uçamıyorlar, daireler çizerek yürüyorlar
İngiltere'de 'zombi güvercin' salgını: Boyunları eğriliyor, uçamıyorlar, daireler çizerek yürüyorlar
İngiltere'de türünün yüzlercesini etki altına alan bir bulaşıcı hastalık, güvercinlerin uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:49+0300
2022-10-31T13:49+0300
2022-10-31T13:50+0300
dünya
yaşam
güvercin
hastalık
zombi
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İngiltere'de yüzlerce güvercinin, nörolojik sistemlerinin zarar görmesi sonucu uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol açan 'Newcastle Hastalığı'a ('Pigeon Paramyxovirus' - PPMV) yakalandığı öğrenildi. Genellikle soğuk ve yağışlı havalarda yayılan ve halk arasında 'Zombi güvercinler' olarak bilinen bu hastalığın ise herhangi bir tedavisi bulunmuyor.Mirror'a konuşan bir Jersey Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (JSPCA) sözcüsü, hastalıkla ilgili olarak "Son birkaç hafta içinde JSPCA Hayvanları Barınağı'na gelen ve birçoğu nörolojik belirtiler gösteren topraklı güvercinlerin sayısında bir artış oldu. Nörolojik semptomlar göstermenin dışında, hastalıktan etkilenen kuşlar genellikle zayıftır ve yeşil dışkıları vardır" ifadelerini kullandı. Hastalığın tedavisi olmadığını söyleyen sözcü ayrıca, 'birkaç gün içinde birçok kuşun öldüğünü' açıkladı ve "Hayatta kalanlar virüsü yaymaya ve diğer kuşlar için risk oluşturmaya devam edecek. JSPCA'da, etkilenen kuşlara insanca ötenazi uygulanıyor. Hastalık son derece bulaşıcı ve dışkı ve diğer salgılarla yayılıyor. Virüs, yağışlı ve soğuk aylarda daha uzun süre hayatta kalabilir, bu da yılın bu zamanında vaka kümelerinin daha yaygın olduğu anlamına gelir" dedi.
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yaşam, güvercin, hastalık, zombi
yaşam, güvercin, hastalık, zombi
İngiltere'de 'zombi güvercin' salgını: Boyunları eğriliyor, uçamıyorlar, daireler çizerek yürüyorlar
13:49 31.10.2022 (güncellendi: 13:50 31.10.2022) Abone ol
İngiltere'de türünün yüzlercesini etki altına alan bir bulaşıcı hastalık, güvercinlerin uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol açıyor. Halk arasında 'Zombi güvercinler' olarak isimlendirilen bu hastalığın bilinen herhangi bir tedavisi bulunmuyor.
İngiltere'de yüzlerce güvercinin, nörolojik sistemlerinin zarar görmesi sonucu uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol açan 'Newcastle Hastalığı'a ('Pigeon Paramyxovirus' - PPMV) yakalandığı öğrenildi.
Genellikle soğuk ve yağışlı havalarda yayılan ve halk arasında 'Zombi güvercinler' olarak bilinen bu hastalığın ise herhangi bir tedavisi bulunmuyor.
Mirror'a konuşan bir Jersey Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (JSPCA) sözcüsü, hastalıkla ilgili olarak "Son birkaç hafta içinde JSPCA Hayvanları Barınağı'na gelen ve birçoğu nörolojik belirtiler gösteren topraklı güvercinlerin sayısında bir artış oldu. Nörolojik semptomlar göstermenin dışında, hastalıktan etkilenen kuşlar genellikle zayıftır ve yeşil dışkıları vardır" ifadelerini kullandı.
Hastalığın tedavisi olmadığını söyleyen sözcü ayrıca, 'birkaç gün içinde birçok kuşun öldüğünü' açıkladı ve "Hayatta kalanlar virüsü yaymaya ve diğer kuşlar için risk oluşturmaya devam edecek. JSPCA'da, etkilenen kuşlara insanca ötenazi uygulanıyor. Hastalık son derece bulaşıcı ve dışkı ve diğer salgılarla yayılıyor. Virüs, yağışlı ve soğuk aylarda daha uzun süre hayatta kalabilir, bu da yılın bu zamanında vaka kümelerinin daha yaygın olduğu anlamına gelir" dedi.