https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-zombi-guvercin-salgini-boyunlari-egriliyor-ucamiyorlar-daireler-cizerek-yuruyorlar-1062899074.html

İngiltere'de 'zombi güvercin' salgını: Boyunları eğriliyor, uçamıyorlar, daireler çizerek yürüyorlar

İngiltere'de 'zombi güvercin' salgını: Boyunları eğriliyor, uçamıyorlar, daireler çizerek yürüyorlar

İngiltere'de türünün yüzlercesini etki altına alan bir bulaşıcı hastalık, güvercinlerin uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:49+0300

2022-10-31T13:49+0300

2022-10-31T13:50+0300

dünya

yaşam

güvercin

hastalık

zombi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1054640502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a10dacd3b3640da7bf6d47d7a42dc7d5.jpg

İngiltere'de yüzlerce güvercinin, nörolojik sistemlerinin zarar görmesi sonucu uçamamasına, düzgün yürüyememesine ve boyunlarının eğrilmesine yol açan 'Newcastle Hastalığı'a ('Pigeon Paramyxovirus' - PPMV) yakalandığı öğrenildi. Genellikle soğuk ve yağışlı havalarda yayılan ve halk arasında 'Zombi güvercinler' olarak bilinen bu hastalığın ise herhangi bir tedavisi bulunmuyor.Mirror'a konuşan bir Jersey Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (JSPCA) sözcüsü, hastalıkla ilgili olarak "Son birkaç hafta içinde JSPCA Hayvanları Barınağı'na gelen ve birçoğu nörolojik belirtiler gösteren topraklı güvercinlerin sayısında bir artış oldu. Nörolojik semptomlar göstermenin dışında, hastalıktan etkilenen kuşlar genellikle zayıftır ve yeşil dışkıları vardır" ifadelerini kullandı. Hastalığın tedavisi olmadığını söyleyen sözcü ayrıca, 'birkaç gün içinde birçok kuşun öldüğünü' açıkladı ve "Hayatta kalanlar virüsü yaymaya ve diğer kuşlar için risk oluşturmaya devam edecek. JSPCA'da, etkilenen kuşlara insanca ötenazi uygulanıyor. Hastalık son derece bulaşıcı ve dışkı ve diğer salgılarla yayılıyor. Virüs, yağışlı ve soğuk aylarda daha uzun süre hayatta kalabilir, bu da yılın bu zamanında vaka kümelerinin daha yaygın olduğu anlamına gelir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşam, güvercin, hastalık, zombi