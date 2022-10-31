https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-semptomlar-ortaya-cikmadan-kanseri-tespit-edebilen-test-gelistirildi-1062906641.html
İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi
İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi
İngiltere’de semptomlar ortaya çıkmadan önce 70'ten fazla kanser türünü tespit edebilen bir test geliştirildi. Geliştirilen test ile neredeyse tüm kanser... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:50+0300
2022-10-31T16:50+0300
2022-10-31T16:50+0300
dünya
ingiltere
kanser
kanser tedavisi
test
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İngiltere'de geliştirilen 'Trucheck' adı verilen test ile 10 kanser vakasından 9'unun tespit edildiği açıklandı.30 bin kişi üzerinde denenen testin, semptomlar ortaya çıkmadan önce kanseri tespit ederek, yok edilmesine imkan sunacağı kaydedildi.Araştırmada testin, kanserin ortaya çıktığı dokuların yüzde 91.8'ini tespit edebildiği belirlendi. Bu sonuç, kanser tedavisinde şimdiye kadarki en önemli adım olarak açıklandı.Geliştirilen testin yakın zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) kullanılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.NHS tarafından daha önce yapılan bir çalışmada 50 yaş üstü kişiler için denenen bir kan testinin ülkede on kanser ölümünden bir tanesini önleyebileceği açıklanmıştı.'Kutsal Kase' olarak adlandırılan çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan test ilk kez denenmişti.İngiltere’de her yıl yaklaşık 167 bin kanser nedeniyle hayatını kaybederken, söz konusu kan testi ile her yıl yaklaşık 16 bin kişinin hayatının kurtulabileceği aktarıldı.
ingiltere
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ingiltere, kanser, kanser tedavisi, test
ingiltere, kanser, kanser tedavisi, test
İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi
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İngiltere’de semptomlar ortaya çıkmadan önce 70'ten fazla kanser türünü tespit edebilen bir test geliştirildi. Geliştirilen test ile neredeyse tüm kanser türleri önceden tespit edilerek birçok ölümün önüne geçilebilecek.
İngiltere'de geliştirilen 'Trucheck' adı verilen test ile 10 kanser vakasından 9'unun tespit edildiği açıklandı.
30 bin kişi üzerinde denenen testin, semptomlar ortaya çıkmadan önce kanseri tespit ederek, yok edilmesine imkan sunacağı kaydedildi.
Araştırmada testin, kanserin ortaya çıktığı dokuların yüzde 91.8'ini tespit edebildiği belirlendi. Bu sonuç, kanser tedavisinde şimdiye kadarki en önemli adım olarak açıklandı.
Geliştirilen testin yakın zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) kullanılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
NHS tarafından daha önce yapılan bir çalışmada 50 yaş üstü kişiler için denenen bir kan testinin ülkede on kanser ölümünden bir tanesini önleyebileceği açıklanmıştı.
'Kutsal Kase' olarak adlandırılan çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan test ilk kez denenmişti.
İngiltere’de her yıl yaklaşık 167 bin kanser nedeniyle hayatını kaybederken, söz konusu kan testi ile her yıl yaklaşık 16 bin kişinin hayatının kurtulabileceği aktarıldı.