https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-semptomlar-ortaya-cikmadan-kanseri-tespit-edebilen-test-gelistirildi-1062906641.html

İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi

İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan kanseri tespit edebilen test geliştirildi

İngiltere’de semptomlar ortaya çıkmadan önce 70'ten fazla kanser türünü tespit edebilen bir test geliştirildi. Geliştirilen test ile neredeyse tüm kanser... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T16:50+0300

2022-10-31T16:50+0300

2022-10-31T16:50+0300

dünya

ingiltere

kanser

kanser tedavisi

test

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103655/57/1036555771_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a7c9e206742e2a7a616f336c1f6360b2.jpg

İngiltere'de geliştirilen 'Trucheck' adı verilen test ile 10 kanser vakasından 9'unun tespit edildiği açıklandı.30 bin kişi üzerinde denenen testin, semptomlar ortaya çıkmadan önce kanseri tespit ederek, yok edilmesine imkan sunacağı kaydedildi.Araştırmada testin, kanserin ortaya çıktığı dokuların yüzde 91.8'ini tespit edebildiği belirlendi. Bu sonuç, kanser tedavisinde şimdiye kadarki en önemli adım olarak açıklandı.Geliştirilen testin yakın zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) kullanılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.NHS tarafından daha önce yapılan bir çalışmada 50 yaş üstü kişiler için denenen bir kan testinin ülkede on kanser ölümünden bir tanesini önleyebileceği açıklanmıştı.'Kutsal Kase' olarak adlandırılan çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan test ilk kez denenmişti.İngiltere’de her yıl yaklaşık 167 bin kanser nedeniyle hayatını kaybederken, söz konusu kan testi ile her yıl yaklaşık 16 bin kişinin hayatının kurtulabileceği aktarıldı.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, kanser, kanser tedavisi, test