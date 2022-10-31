https://sputniknews.com.tr/20221031/ingilterede-gocmenlik-merkezine-saldiran-kisi-intihar-etti--1062881223.html
İngiltere'de göçmenlik merkezine saldıran kişi intihar etti
İngiltere'de göçmenlik merkezine saldıran kişi intihar etti
İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni bir göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine molotof kokteyli atan kişinin daha sonra intihar ettiği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T03:26+0300
2022-10-31T03:26+0300
2022-10-31T03:27+0300
dünya
ingiltere
göçmen
merkez
molotof kokteyli
saldırı
intihar
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre görgü tanıkları, Dover kentindeki yeni göçmenlik merkezine bir kişinin havai fişek ve molotof kokteyli attığını, söz konusu kişinin olayın ardından intihar ettiğini aktardı.Bölgeye gönderilen İtfaiye ve Kurtarma Servisinin müdahalesiyle havai fişek ve molotof kokteyli nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.Polis ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.İçişleri Bakanlığından bir sözcü, olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti ancak olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20220114/abd-gocmenlik-gozalti-merkezlerindeki-kovid-19-vakalari-2022de-yuzde-520-artti-1052755190.html
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ingiltere, göçmen, merkez, molotof kokteyli, saldırı, intihar
ingiltere, göçmen, merkez, molotof kokteyli, saldırı, intihar
İngiltere'de göçmenlik merkezine saldıran kişi intihar etti
03:26 31.10.2022 (güncellendi: 03:27 31.10.2022) Abone ol
İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover kentindeki yeni bir göçmenlik sınır kuvvetleri merkezine molotof kokteyli atan kişinin daha sonra intihar ettiği açıklandı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre görgü tanıkları, Dover kentindeki yeni göçmenlik merkezine bir kişinin havai fişek ve molotof kokteyli attığını, söz konusu kişinin olayın ardından intihar ettiğini aktardı.
Bölgeye gönderilen İtfaiye ve Kurtarma Servisinin müdahalesiyle havai fişek ve molotof kokteyli nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.
Polis ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.
İçişleri Bakanlığından bir sözcü, olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti ancak olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.