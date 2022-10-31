Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221031/firin-soyan-bicakli-gaspci-musterinin-komsu-komsuya-bunu-yapmaz-tepkisi-uzerine-parayi-geri-verdi-1062883642.html
Fırın soyan bıçaklı gaspçı, müşterinin 'komşu komşuya bunu yapmaz' tepkisi üzerine parayı geri verdi
Fırın soyan bıçaklı gaspçı, müşterinin 'komşu komşuya bunu yapmaz' tepkisi üzerine parayı geri verdi
Kağıthane’de genç bir şahıs girdiği fırındaki kadına ekmek bıçağı çekerek kasadan 300 lira para çaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, fırının bulunduğu... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T08:21+0300
2022-10-31T08:22+0300
türkiye
gasp
istanbul
fırın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062883496_47:0:1114:600_1920x0_80_0_0_d04f2681219680a9d4afc8d3cdeeae47.jpg
Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fırına gelen Havva Y. (46) çalışmaya başladı. Bir süre sonra başında şapka olan şahıs içeriye girerek kasadaki kadına ekmek bıçağı çekti. Kadını korkutarak uzaklaştıran şahıs ardından kasadaki 300 lirayı aldı. O esnada korkan kadın “usta” diye bağırınca kasaya gelen adam şahsa tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs paralarla birlikte kaçtı. Aynı semtte oturdukları öğrenilen şahıs bir süre sonra fırına geri geldi. O esnada içeride bulunan kadınlar şahsa, “Komşu komşuya bunu yapmaz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs cebindeki paraları çıkartarak fırına iade etti. Olayın ardından gaspçı fırından çıkarken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Öte yandan olaydan sonra kadın, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, gaspçı şahsın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Murat A. (29) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Murat A., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından görüldüğü yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa ifadesi alınarak, “gasp (yağma)” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Murat A. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062883496_180:0:980:600_1920x0_80_0_0_6255ad92e01c483bfc72f964c1490c06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gasp, istanbul, fırın
gasp, istanbul, fırın

Fırın soyan bıçaklı gaspçı, müşterinin 'komşu komşuya bunu yapmaz' tepkisi üzerine parayı geri verdi

08:21 31.10.2022 (güncellendi: 08:22 31.10.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESURKağıthane’de genç bir şahıs girdiği fırındaki kadına ekmek bıçağı çekerek kasadan 300 lira para çaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, fırının bulunduğu semtte yaşadığı öğrenilen gaspçı, tepki gösterilince çaldığı paraları fırına iade etti.
Kağıthane’de genç bir şahıs girdiği fırındaki kadına ekmek bıçağı çekerek kasadan 300 lira para çaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, fırının bulunduğu semtte yaşadığı öğrenilen gaspçı, tepki gösterilince çaldığı paraları fırına iade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
Abone olTelegram
Kağıthane’de genç bir şahıs girdiği fırındaki kadına ekmek bıçağı çekerek kasadan 300 lira para çaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, fırının bulunduğu semtte yaşadığı öğrenilen gaspçı, tepki gösterilince çaldığı paraları fırına iade etti.
Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fırına gelen Havva Y. (46) çalışmaya başladı. Bir süre sonra başında şapka olan şahıs içeriye girerek kasadaki kadına ekmek bıçağı çekti. Kadını korkutarak uzaklaştıran şahıs ardından kasadaki 300 lirayı aldı. O esnada korkan kadın “usta” diye bağırınca kasaya gelen adam şahsa tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs paralarla birlikte kaçtı.
Aynı semtte oturdukları öğrenilen şahıs bir süre sonra fırına geri geldi. O esnada içeride bulunan kadınlar şahsa, “Komşu komşuya bunu yapmaz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs cebindeki paraları çıkartarak fırına iade etti. Olayın ardından gaspçı fırından çıkarken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan olaydan sonra kadın, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, gaspçı şahsın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Murat A. (29) olduğunu tespit etti.
Devam eden çalışmalarda Murat A., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından görüldüğü yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa ifadesi alınarak, “gasp (yağma)” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Murat A. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала