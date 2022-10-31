https://sputniknews.com.tr/20221031/firin-soyan-bicakli-gaspci-musterinin-komsu-komsuya-bunu-yapmaz-tepkisi-uzerine-parayi-geri-verdi-1062883642.html

Fırın soyan bıçaklı gaspçı, müşterinin 'komşu komşuya bunu yapmaz' tepkisi üzerine parayı geri verdi

Fırın soyan bıçaklı gaspçı, müşterinin 'komşu komşuya bunu yapmaz' tepkisi üzerine parayı geri verdi

Kağıthane’de genç bir şahıs girdiği fırındaki kadına ekmek bıçağı çekerek kasadan 300 lira para çaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, fırının bulunduğu... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T08:21+0300

2022-10-31T08:21+0300

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istanbul

fırın

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Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fırına gelen Havva Y. (46) çalışmaya başladı. Bir süre sonra başında şapka olan şahıs içeriye girerek kasadaki kadına ekmek bıçağı çekti. Kadını korkutarak uzaklaştıran şahıs ardından kasadaki 300 lirayı aldı. O esnada korkan kadın “usta” diye bağırınca kasaya gelen adam şahsa tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs paralarla birlikte kaçtı. Aynı semtte oturdukları öğrenilen şahıs bir süre sonra fırına geri geldi. O esnada içeride bulunan kadınlar şahsa, “Komşu komşuya bunu yapmaz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs cebindeki paraları çıkartarak fırına iade etti. Olayın ardından gaspçı fırından çıkarken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Öte yandan olaydan sonra kadın, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, gaspçı şahsın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Murat A. (29) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Murat A., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından görüldüğü yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa ifadesi alınarak, “gasp (yağma)” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Murat A. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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