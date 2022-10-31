https://sputniknews.com.tr/20221031/etanin-eski-liderine-425-yil-hapis-cezasi-1062916456.html

ETA'nın eski liderine 425 yıl hapis cezası

ETA'nın eski liderine 425 yıl hapis cezası

İspanya'da terörle ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme'de görülen davada eski ETA örgütünün lideri Soledad İparraguirre, 1985'te polise karşı düzenlenen... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T22:19+0300

2022-10-31T22:19+0300

2022-10-31T22:19+0300

dünya

ispanya

bask

eta

bask özerk bölgesi

saldırı

terör

hapis

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104013/00/1040130088_0:0:2511:1412_1920x0_80_0_0_5df0d414ebb8aa8a49370be764feb484.jpg

ETA'nın 1992-1998 yıllarında liderliğini yapan 'Anboto' lakaplı Soledad İparraguirre, 19 Mayıs 1985'te Bask bölgesinin Vitoria kentindeki Mendizorroza Stadyumu'nda ulusal polise karşı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmek istenen saldırıyla ilgili daha önceden beraat ettiği davada bu kez suçlu bulundu.Yüksek Mahkemenin bir delilin geçersiz sayılma nedenini kabul etmemesi üzerine yaptığı itiraz sonrası Ulusal Mahkeme'de bir kez daha görülen davada, Anboto, stadyum önünde bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilen patlayıcıların olduğu aracı kullanan kişi olarak belirlendi.Ulusal Mahkeme, Anboto'yu, söz konusu saldırı girişiminde 20 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ve kolluk kuvvetlerine yönelik başka bir saldırıdan sorumlu tutarak toplamda 425 yıl hapis cezası verdi.İspanya'daki mevcut ceza yasası gereği, 61 yaşındaki Anboto en fazla 30 yıl hapis yatacak.Anboto, ETA'nın diğer önemli lideri olan ve birlikte yaşadığı sevgilisi Mikel Antza ile 2004'te Fransa'da yakalanmıştı. Anboto ve Antza farklı suçlardan yargılandıkları 2010'da 20'şer yıl hapis cezaları almıştı.İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve 850'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 3 Mayıs 2018'de kendisini feshettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/ispanyada-franco-diktatorlugu-donemi-yasa-disi-ilan-edildi-1062004979.html

ispanya

bask özerk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, bask, eta, bask özerk bölgesi, saldırı, terör, hapis, hapis cezası