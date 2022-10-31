Erdoğan'dan tahıl açıklaması: İnsanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Kovid döneminde küresel salgın ile imtihanımızı alnımızın akı ile verdik. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, vahim durumlarla karşılaştık.

Şimdi benzer süreç gıda temininde yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya'da üretilen buğdayın açlık tehdidi ile karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılsın gayretindeydik. İstanbul'da kurduğumuz ortak mekanizma ile Ukrayna buğdayını dünya hizmetine sunduk ve gıda krizinin azaltılmasını sağladık.

Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.