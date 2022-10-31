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Erdoğan'dan tahıl açıklaması: İnsanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan tahıl açıklaması: İnsanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda temini açısından Türkiye'nin oynadığı role atıfta bulunarak " insanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T11:29+0300
2022-10-31T11:29+0300
2022-10-31T11:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
tıp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tıp
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, tıp
Erdoğan'dan tahıl açıklaması: İnsanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
11:29 31.10.2022 (güncellendi: 11:52 31.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda temini açısından Türkiye'nin oynadığı role atıfta bulunarak " insanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kovid döneminde küresel salgın ile imtihanımızı alnımızın akı ile verdik. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, vahim durumlarla karşılaştık.
Şimdi benzer süreç gıda temininde yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya'da üretilen buğdayın açlık tehdidi ile karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılsın gayretindeydik. İstanbul'da kurduğumuz ortak mekanizma ile Ukrayna buğdayını dünya hizmetine sunduk ve gıda krizinin azaltılmasını sağladık.
Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.