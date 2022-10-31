Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221031/dunyanin-en-kucuk-televizyonu-uretildi-posta-pulu-buyuklugunde-1062881370.html
Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde
Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde
ABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T04:18+0300
2022-10-31T04:18+0300
yaşam
televizyon
rekor
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062881594_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_78e7ba8836a05915035df7ca1a21be64.jpg
ABD’li bir start-up olan Tint Circuits, TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı. Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi.İzlenmek i̇stenen görüntüler ci̇haza yükleni̇yorŞirkette yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istesen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.Öte yandan, cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampa başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 dolar (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) doların üzerinde bir para topladı.TinyTV serisi, TinyCircuits'in Kurucusu ve Başkanı Ken Burns tarafından tasarlandı ve ABD'nin Ohio eyaletinde üretildi.NTV'nin aktardığına göre, kulanıcılara 'Kendin Yap Kiti' şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar (Yaklaşık 910-bin 100 Türk lirası) arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televiyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD dolarını (yaklaşık 185 lira) daha gözden çıkarması gerekiyor.TinyTV 2Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mmEkran: 26 mmÇözünürlük: 216 x 135 pikselŞarj başına oynatma süresi: İki saatBellek: 8GB / 10 saat videoFiyat: 49 ABD Doları (Yaklaşık 910 lira)TinyTV MiniBoyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mmEkran: 15,2 mmÇözünürlük: 64 x 64 pikselŞarj başına oynatma süresi: Bir saatBellek: 8GB / 40 saat videoFiyat: 59 ABD Doları (yaklaşık bin 100 lira)
https://sputniknews.com.tr/20220822/dunyanin-ikinci-buyuk-sinema-salonu-zinciri-cineworld-iflas-basvurusuna-hazirlandigini-dogruladi-1060241596.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062881594_134:0:941:605_1920x0_80_0_0_2271f3f9166d03ce33d74ad852a8582d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
televizyon, rekor, abd
televizyon, rekor, abd

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde

04:18 31.10.2022
© Fotoğraf : Tint CircuitsABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı. Minik televizyonlar fiyatları ile de dikkat çekti.
ABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı. Minik televizyonlar fiyatları ile de dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Fotoğraf : Tint Circuits
Abone olTelegram
ABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı. Minik televizyonlar fiyatları ile de dikkat çekti.
ABD’li bir start-up olan Tint Circuits, TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı. Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.
Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi.

İzlenmek i̇stenen görüntüler ci̇haza yükleni̇yor

Şirkette yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istesen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.
Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.
Öte yandan, cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampa başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 dolar (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) doların üzerinde bir para topladı.
TinyTV serisi, TinyCircuits'in Kurucusu ve Başkanı Ken Burns tarafından tasarlandı ve ABD'nin Ohio eyaletinde üretildi.
NTV'nin aktardığına göre, kulanıcılara 'Kendin Yap Kiti' şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar (Yaklaşık 910-bin 100 Türk lirası) arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televiyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD dolarını (yaklaşık 185 lira) daha gözden çıkarması gerekiyor.

TinyTV 2

Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mm
Ekran: 26 mm
Çözünürlük: 216 x 135 piksel
Şarj başına oynatma süresi: İki saat
Bellek: 8GB / 10 saat video
Fiyat: 49 ABD Doları (Yaklaşık 910 lira)

TinyTV Mini

Boyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mm
Ekran: 15,2 mm
Çözünürlük: 64 x 64 piksel
Şarj başına oynatma süresi: Bir saat
Bellek: 8GB / 40 saat video
Fiyat: 59 ABD Doları (yaklaşık bin 100 lira)
Sinema - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
EKONOMİ
Dünyanın ikinci büyük sinema salonu zinciri Cineworld, iflas başvurusuna hazırlandığını doğruladı
22 Ağustos, 17:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала