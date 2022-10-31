https://sputniknews.com.tr/20221031/dunyanin-en-kucuk-televizyonu-uretildi-posta-pulu-buyuklugunde-1062881370.html

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde

Dünyanın en küçük televizyonu üretildi: Posta pulu büyüklüğünde

ABD’li bir start-up şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket, 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T04:18+0300

2022-10-31T04:18+0300

2022-10-31T04:18+0300

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ABD’li bir start-up olan Tint Circuits, TinyTV Mini ve TinyTV 2 adlı dünyanın en küçük televizyon protiptlerini tanıttı. Tiny TV Mini sadece posta pulu büyüklüğünde 15 mm’lik bir ekrana sahipken, TinyTV 2’nin 26 mm’lik bir ekrana sahip olduğu açıklandı.Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi.İzlenmek i̇stenen görüntüler ci̇haza yükleni̇yorŞirkette yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istesen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi.Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.Öte yandan, cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için KicStarter üzerinden bir kampa başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128 bin 640 dolar (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) doların üzerinde bir para topladı.TinyTV serisi, TinyCircuits'in Kurucusu ve Başkanı Ken Burns tarafından tasarlandı ve ABD'nin Ohio eyaletinde üretildi.NTV'nin aktardığına göre, kulanıcılara 'Kendin Yap Kiti' şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar (Yaklaşık 910-bin 100 Türk lirası) arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televiyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD dolarını (yaklaşık 185 lira) daha gözden çıkarması gerekiyor.TinyTV 2Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mmEkran: 26 mmÇözünürlük: 216 x 135 pikselŞarj başına oynatma süresi: İki saatBellek: 8GB / 10 saat videoFiyat: 49 ABD Doları (Yaklaşık 910 lira)TinyTV MiniBoyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mmEkran: 15,2 mmÇözünürlük: 64 x 64 pikselŞarj başına oynatma süresi: Bir saatBellek: 8GB / 40 saat videoFiyat: 59 ABD Doları (yaklaşık bin 100 lira)

https://sputniknews.com.tr/20220822/dunyanin-ikinci-buyuk-sinema-salonu-zinciri-cineworld-iflas-basvurusuna-hazirlandigini-dogruladi-1060241596.html

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