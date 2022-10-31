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https://sputniknews.com.tr/20221031/diyanet-isleri-baskani-erbas-muftuluk-makami-onderlik-ve-rehberlik-makamidir-1062900264.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tebliğ ve irşatta, dil ve üslup konusunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Müftülük makamı önderlik ve rehberlik... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:18+0300
2022-10-31T14:18+0300
türkiye
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
müftü
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam'da "Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler" gündemiyle bugün başlayan 4. İlçe Müftüleri Kongresi'nin açılışında konuştu.Dini konuların ve meselelerin medya, siyasi zeminler ve hayatın içinde gelişi güzel ele alındığını belirten Ali Erbaş, bu durumun karmaşaya, zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve dine karşı mesafeli duruşa sebep olma riski taşıdığını kaydetti.Erbaş, vazifelerin hakkıyla yapılması durumunda endişeye mahal duyulmayacağını belirtti.Müftülük makamının her açıdan örnek olması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle devam etti:"Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur.""Bilgi, hikmet, irfan ve ahlaka dayalı dil kullanılması gerekiyor"Erbaş, gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız." ifadesini kullandı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin, cami içinde ve dışında, sosyal medyada ve her yerde bilgiye, hikmete, irfana ve ahlaka dayalı dil kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.4 Kasım'a kadar sürecek kongre kapsamında yapılacak çalıştaylarda, "Diyanet İşleri Başkanlığının Eğitim Politikaları ve Diyanet Akademisi", "Kur'an Merkezli İrşat ve Eğitim Stratejileri", "Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Din Hizmetlerinin Geleceği", "Aileye Yönelik Çalışmalarda Başkanlığımızın Vizyonu" ve "Din Hizmetlerinde Samimiyet" başlıklı konular ele alınacak.
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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, müftü
ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, müftü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır

14:18 31.10.2022
© İHAProf. Dr. Ali Erbaş
Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tebliğ ve irşatta, dil ve üslup konusunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam'da "Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler" gündemiyle bugün başlayan 4. İlçe Müftüleri Kongresi'nin açılışında konuştu.
Dini konuların ve meselelerin medya, siyasi zeminler ve hayatın içinde gelişi güzel ele alındığını belirten Ali Erbaş, bu durumun karmaşaya, zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve dine karşı mesafeli duruşa sebep olma riski taşıdığını kaydetti.
Erbaş, vazifelerin hakkıyla yapılması durumunda endişeye mahal duyulmayacağını belirtti.
Müftülük makamının her açıdan örnek olması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle devam etti:
"Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur."

"Bilgi, hikmet, irfan ve ahlaka dayalı dil kullanılması gerekiyor"

Erbaş, gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin, cami içinde ve dışında, sosyal medyada ve her yerde bilgiye, hikmete, irfana ve ahlaka dayalı dil kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.
4 Kasım'a kadar sürecek kongre kapsamında yapılacak çalıştaylarda, "Diyanet İşleri Başkanlığının Eğitim Politikaları ve Diyanet Akademisi", "Kur'an Merkezli İrşat ve Eğitim Stratejileri", "Dünyadaki Yeni Gelişmeler Işığında Din Hizmetlerinin Geleceği", "Aileye Yönelik Çalışmalarda Başkanlığımızın Vizyonu" ve "Din Hizmetlerinde Samimiyet" başlıklı konular ele alınacak.
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