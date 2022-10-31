https://sputniknews.com.tr/20221031/cumhurbaskani-erdogandan-muftulere-ailenin-korunmasindan-egitime-pek-cok-konuyu-ele-alacaksiniz-1062901319.html

Erdoğan: Sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz

Erdoğan: Sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müftülere yönelik konuşmasında, "Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar peş çok konuyu ele alacaksınız" dedi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T14:46+0300

2022-10-31T14:46+0300

2022-10-31T15:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında, ''Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar peş çok konuyu ele alacaksınız. Sizler inancımızın 14 asırlık sahih geleneğini yaşatmakla, yeni nesillere aktarmakla mükellefsiniz'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı çağda başta hocalarımız ilim erbabının sorumluluğu artmaktadır. Batılı ülkeler, uyuşturucu, alkol, kadına şiddet ve intiharın da en yaygın görüldüğü yerler arasında.Batı'nın aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum adeta birkaç marjinalin oyuncağına dönüşmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor.Gençlerimizin, bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusundaİnsanlık ulaştığı onca imkana rağmen maalesef giderek manevi irtifa kaybediyor.Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride daha beter sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemel.Vakitlice önlem almazsak ileride bizim de sıkıntı yaşamamız kaçınılmazdır.Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz.Diyanet teşkilatımızın çatısı altında farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Materyalizmin tüm insanlığı esir aldığı modern çağda hocalarımız başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

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recep tayyip erdoğan