https://sputniknews.com.tr/20221031/cumhurbaskani-erdogandan-brezilyanin-yeni-lideri-lula-da-silvaya-tebrik-telefonu-1062918193.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva'ya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva'ya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı kutladı ve başarılar diledi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T23:01+0300
2022-10-31T23:01+0300
2022-10-31T23:16+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
luiz inacio lula da silva
tebrik
brezilya
telefon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.2010 yılında beraber 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/brezilyada-baskanlik-secimlerinin-ikinci-turunda-sandiklarin-yuzde-97si-acildi-lula-yarista-onde-1062880356.html
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recep tayyip erdoğan, luiz inacio lula da silva, tebrik, brezilya, telefon
recep tayyip erdoğan, luiz inacio lula da silva, tebrik, brezilya, telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva'ya tebrik telefonu
23:01 31.10.2022 (güncellendi: 23:16 31.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı kutladı ve başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.
2010 yılında beraber 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.