https://sputniknews.com.tr/20221031/cumhurbaskani-erdogandan-brezilyanin-yeni-lideri-lula-da-silvaya-tebrik-telefonu-1062918193.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'nın yeni lideri Lula da Silva'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı kutladı ve başarılar diledi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T23:01+0300

2022-10-31T23:01+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

luiz inacio lula da silva

tebrik

brezilya

telefon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.2010 yılında beraber 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/brezilyada-baskanlik-secimlerinin-ikinci-turunda-sandiklarin-yuzde-97si-acildi-lula-yarista-onde-1062880356.html

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recep tayyip erdoğan, luiz inacio lula da silva, tebrik, brezilya, telefon