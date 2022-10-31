https://sputniknews.com.tr/20221031/cumhurbaskani-erdogan-somali-cumhurbaskani-mahmud-ile-telefonda-gorustu-1062906298.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T16:42+0300
2022-10-31T16:42+0300
2022-10-31T16:43+0300
politika
türkiye
somali
recep tayyip erdoğan
saldırı
kınama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221030/somalideki-patlamalar-en-az-100-kisi-oldu--1062858958.html
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türkiye, somali, recep tayyip erdoğan, saldırı, kınama
türkiye, somali, recep tayyip erdoğan, saldırı, kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
16:42 31.10.2022 (güncellendi: 16:43 31.10.2022) Abone ol
Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erdoğan, görüşmede, Mogadişu'da 29 Ekim'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti. Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu. Somali'nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali'nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi."