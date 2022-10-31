CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez
14:25 31.10.2022 (güncellendi: 14:31 31.10.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsa manipülasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “SPK’da görevden almalar yetmez” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kaydetmiş ve 'borsa manipülasyonununa' işaret etmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. CHP lideri, SPK’de görevden almaların yetmeyeceğini belirterek, “Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kaydetti.
SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem! https://t.co/ZKy3kvsonr— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022