Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221031/chp-lideri-kilicdaroglu-spkda-gorevden-almalar-yetmez-1062900446.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez
CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsa manipülasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “SPK’da görevden almalar yetmez” dedi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:25+0300
2022-10-31T14:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062738722_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_140aedbb7464100caab1570b4c68f94c.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kaydetmiş ve 'borsa manipülasyonununa' işaret etmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. CHP lideri, SPK’de görevden almaların yetmeyeceğini belirterek, “Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/spk-baskan-vekili-mutalip-unal-gorevden-alindi-1062900686.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062738722_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ddf2a04bb2aeb36dfbd6051f1189f1ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu, chp, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), recep tayyip erdoğan

CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez

14:25 31.10.2022 (güncellendi: 14:31 31.10.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsa manipülasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “SPK’da görevden almalar yetmez” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kaydetmiş ve 'borsa manipülasyonununa' işaret etmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. CHP lideri, SPK’de görevden almaların yetmeyeceğini belirterek, “Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kaydetti.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
TÜRKİYE
SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
14:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала