https://sputniknews.com.tr/20221031/chp-lideri-kilicdaroglu-spkda-gorevden-almalar-yetmez-1062900446.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez

CHP lideri Kılıçdaroğlu: SPK'da görevden almalar yetmez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsa manipülasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, “SPK’da görevden almalar yetmez” dedi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T14:25+0300

2022-10-31T14:25+0300

2022-10-31T14:31+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) uyararak, "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın" ifadelerini kaydetmiş ve 'borsa manipülasyonununa' işaret etmişti.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. CHP lideri, SPK’de görevden almaların yetmeyeceğini belirterek, “Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem” ifadelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/spk-baskan-vekili-mutalip-unal-gorevden-alindi-1062900686.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), recep tayyip erdoğan