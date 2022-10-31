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CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım'da Londra'ya giderken 4 gün temaslarda bulunacak. CHP lideri 5 Kasım'da da Almanya'ya gidecek. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T11:29+0300
2022-10-31T12:15+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
almanya
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Ekim ayının başında ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye gidiyor. 1-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun siyasi temasta bulunması beklenmiyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye gitti, bilim ve teknoloji çevreleriyle görüştü. Çok tartışılan bu seyahatin ardından rota bu kez İngiltere. CHP lideri 1 Kasım Salı akşamı Londra'ya uçacak 4 gün boyunca temaslarda bulunacak. Temaslarına 2 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan Kılıçdaroğlu'nun tıpkı ABD seyahatinde olduğu gibi siyasi isimlerle görüşmesi beklenmiyor.CHP lideri yine üniversitelerde bilim insanları, teknoloji çevreleri ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek, özellikle genç beyinleri Türkiye'ye davet edecek. Aynı zamanda muhataplarına kendi vizyonunu gelecek planlarını anlatacak.Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun eşlik etmesi bekleniyor.5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında da bilim teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.
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kemal kılıçdaroğlu, almanya, ingiltere
kemal kılıçdaroğlu, almanya, ingiltere

CHP lideri Kılıçdaroğlu önce İngiltere'ye sonra Almanya'ya gidecek

11:29 31.10.2022 (güncellendi: 12:15 31.10.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım'da Londra'ya giderken 4 gün temaslarda bulunacak. CHP lideri 5 Kasım'da da Almanya'ya gidecek.
Ekim ayının başında ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye gidiyor. 1-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun siyasi temasta bulunması beklenmiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye gitti, bilim ve teknoloji çevreleriyle görüştü. Çok tartışılan bu seyahatin ardından rota bu kez İngiltere. CHP lideri 1 Kasım Salı akşamı Londra'ya uçacak 4 gün boyunca temaslarda bulunacak. Temaslarına 2 Kasım Çarşamba günü başlayacak olan Kılıçdaroğlu'nun tıpkı ABD seyahatinde olduğu gibi siyasi isimlerle görüşmesi beklenmiyor.
CHP lideri yine üniversitelerde bilim insanları, teknoloji çevreleri ve İngiltere'de yaşayan girişimci Türklerle bir araya gelecek, özellikle genç beyinleri Türkiye'ye davet edecek. Aynı zamanda muhataplarına kendi vizyonunu gelecek planlarını anlatacak.
Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun eşlik etmesi bekleniyor.
5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında da bilim teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.
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