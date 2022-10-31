CANLI | Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli

Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Batılı ülkelerin Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak istiyorlarsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bırakmaları gerektiğini söyledi.

Gazeteci Bruno Vespa'ya röportaj veren Berlusconi, askeri yardım yerine büyük bir yeniden inşa bütçesinin Kiev'i Moskova ile müzakereyi kabul etmeye ikna edebileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile müzakereyi ancak ülkesinin bir noktada artık silah ve yardıma güvenemeyeceğini anladığında kabul edebileceğini kaydeden Berlusconi, Batı'nın Kiev yönetimine silah gönderme yerine ülkenin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar teklif edebileceğini de sözlerine ekledi.