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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/canli--berlusconi-bati-bariscil-cozum-istiyorsa-ukraynaya-silah-tedarik-etmeye-son-vermeli-1062884621.html
CANLI | Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli
CANLI | Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Batılı ülkelerin Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak istiyorlarsa Ukrayna'ya silah tedarik... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye

CANLI | Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli

09:12 31.10.2022
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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Batılı ülkelerin Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak istiyorlarsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bırakmaları gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:11 31.10.2022
Berlusconi: Batı barışçıl çözüm istiyorsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeye son vermeli
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Batılı ülkelerin Kiev ile Moskova arasındaki ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak istiyorlarsa Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi bırakmaları gerektiğini söyledi.
Gazeteci Bruno Vespa'ya röportaj veren Berlusconi, askeri yardım yerine büyük bir yeniden inşa bütçesinin Kiev'i Moskova ile müzakereyi kabul etmeye ikna edebileceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile müzakereyi ancak ülkesinin bir noktada artık silah ve yardıma güvenemeyeceğini anladığında kabul edebileceğini kaydeden Berlusconi, Batı'nın Kiev yönetimine silah gönderme yerine ülkenin yeniden inşası için yüz milyarlarca dolar teklif edebileceğini de sözlerine ekledi.
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