https://sputniknews.com.tr/20221031/bolsonaronun-burokrasiye-atadigi-cok-fazla-isim-var-brezilya-demokrasisi-tehlikede-1062961612.html

‘Bolsonaro’nun bürokrasiye atadığı çok fazla isim var, Brezilya demokrasisi tehlikede'

‘Bolsonaro’nun bürokrasiye atadığı çok fazla isim var, Brezilya demokrasisi tehlikede'

Çağlar Tekin’e göre, Brezilya'da Lula kılpayı farkla kazanırken arkasına evanjelik gücü toplamış Bolsonaro'nun bürokraside kadrolaşması, ordu ve oligarşinin... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:00+0300

2022-10-31T18:00+0300

2022-11-02T01:01+0300

eksen

brezilya

seçim

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva, oyların yüzde 50.8'ini alarak kazanarak yüzde 49.2'de kalan neofaşist rakibi Jair Bolsonaro'yu kıl payı farkla yenmeyi başardı. Latin solunun 2000'li yıllarda önce güçlerinden olan ve iki dönem başkanlığın ardından kenara çekildikten sonra halefi Dilma Rousseff'i hedef alan ABD destekli kurumsal darbe sonrası yargı sopasıyla dizginlenen Lula, iktidara geri dönmüş oldu. 2018'de seçime girmesi hiçbir kanıta dayanmadan hukuksuz biçimde yargılanıp hapse tıkılması sayesinde engellenmiş olan Lula, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından aklanmıştı. Bu süreçte önü açılan Bolsonaro ülkeyi dört yıl tartışmalı biçimde yönetmişti. Lula dört yıl sonra rakibinin bileğini bükerken, Brezilya'nın üçüncü dönem görev alan ilk devlet başkanı oldu.Lula zafer konuşmasında "Beni diri diri gömmeye çalıştılar ama buradayım" derken, 30 milyon insanı yoksulluktan kurtarmak, ekonomiyi düzeltmek ve Amazon ormanlarının talanına son vermeyi vaad etti. 'Kendisini ancak tanrının iktidardan indirebileceğini' savunan rakibi Bolsonaro ise iki gün sonra açıklama yaptı, Lula'nın zaferini tanımayı reddetti ancak anayasaya uyacağını ve sonuca itiraz etmeyeceğini söyledi. Bolsonaro, yenilgisi sonrası sokağa dökülen taraftarlarının 'adaletsiziğe öfke duyduklarını' söylerken, protestolarının barışçı olması çağrısı yaptı.Lula göreve 1 Ocak 2023'te devralacakken, bu süreçte ortaya istikrarsızlığın hakim olması kaygıları var. Lula'nın 'geri dönüşü' ve Bolsonaro'nun yarattığı iklimi gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.‘Bolsonaro’nun bürokrasiye atadığı çok fazla isim var'Çağlar Tekin’e göre, Bolsonaro'nun seçim öncesinde açıkça darbe tehdidi yapmasının altı boş değil. Lula'yı tebrik etmeyen Bolsonaro'nun bürokrasideki ciddi kadrolaşma ve oligarşi ile orduya dikkat çeken ekin 'Brezilya demokrasisinin tehlikede olduğu görüşünde:“Endişelenecek pek çok şey var. Çünkü Bolsonaro açıkça olası bir kayıp durumunda seçimi tanımayacağını ve buradan darbeye uzanabilecek bir yol açabileceğini söylemişti. Kendisine yakın isimler de söyledi. Hatta en çok oğlu konuştu. Bu altı boş bir söylem de değil, birden fazla sebebi var. Bolsonaro gitmeden önce ordudan bürokrasiye atadığı çok fazla isim var, bu sayılar 13 bin civarında. Seçim sonuçlarına bakıldığında aradaki fark da çok yüksek değil. Aradaki farkı yüzde 20 üzeri söyleyen anketler bu durumda Bolsonaro’nun çok fazla manevra alanı kalmayacağını belirtiyordu ama bu kadar düşük bir oranda manevra yapacağını düşünmek çok da olanaksız değil. Bolsonaro’dan bir tebrik gelmedi. Brezilya demokrasisi büyük oranda tehlikede. Ciddi bir kadrolaşma yapmış durumda. Seçimden kısa süre önce Brezilya’nın güçlü oligarkları olası bir seçim durumunda Bolsonaro’yu destekleyeceklerini, seçim sonucunu tanımayacaklarına ilişkin açıklamalar yapmışlardı. Burada bürokratik bir kırılma kısmi olarak görülmedi değil. Doğrudan Bolsonaro’nun atadığı yargıçlar bu açıklamayı yapan oligarklar hakkında soruşturma açmışlardı.”‘Lula biraz daha merkez sol politika izleyeceği izlenimi yarattı’Bolsonaro'nun Trump'la yakınlığına atıf yapan Tekin, Biden yönetiminin ise Lula'nın zaferini tanıdığını anımsatırken, bunun ABD ile her konuda anlaşma anlamına gelmeyeceğini belirtti. Ancak Tekin Lula'nın da daha önceki sol programını yumuşattığı ve daha sosyal demokrat bir çizgi izleyeceği izlenimi verdiğini vurguladı:“Bolsonaro bazen Trump’ın çıkışıyla paralel ifadeler kullanıyor, tarzları da benziyor. Bolsonaro’nun siyasetteki dincileşmeyi yaratma kapasitesi de Trump’a çok benziyor. Amerika ile çok ters düşeceklerini düşünmek gerçekçi değil, Biden yönetimi, Lula’nın zaferini tanıdı. Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin Amerika’daki temel siyaset ayrımı açıklamalardaki ‘yok’lara dayanır. Onun dışında devasa büyük açıların olduğunu söylemek gerçekçi değil. Lula geçmiş dönemlerde söyledikleri önemli oranda yumuşattı. Söylemlerine baktığımızda eski Lula yok. Sol sosyal demokrat diyebileceğimiz biraz daha sosyal devleti öne çıkaran bir Lula var. Ama geçmişe nazaran daha sol bir gündem yaratmadı. Geçmişteki kadar solda olacağına dair bir iz bırakmadı. Biraz daha merkez sol politika izleyeceğine ilişkin izlenim yarattı. Bunu Brezilya’da seçim stratejisi olarak yorumlayanlar da var. Bu anlamda daha kendi gerçekliğine yakın bir söylem geliştirdiğini düşünüyorum. Geçmişteki kadar sosyal devleti güçlendiren bir şey uygulamayacak belki ama belli bölgelerde bunu yapmak zorunda olacağı aşikar."'Amazonların yağmalanma sürecinin önüne geçecek'Tekin, Lula'nın en başta Bolsonaro döneminde hızlanan Amazon ormanlarının yağmalanma sürecinin önüne geçeceğini bekliyor:"Her şeyden önce Amazon ormanlarının yağmalanma sürecinin önüne geçeceğini söylemek önemli. Çünkü Bolsonaro’nun Amazon eyaletlerden yüksek destek almasının sebeplerinden birisi geçmişte buralar daha sol bilinirdi, Bolsonaro ciddi bir yağma ve talan ortamı yarattı. Amazon ormanları çok hızlı küçültüldü. Kolombiya için de aynı şey geçerliydi. Yeni gelen yönetim de Amazon ormanlarındaki talan sürecini durduracağını açıklamıştı. Şu ana kadar ciddi adımlar atılmamakla beraber Kolombiya hattında talanın yavaşladığını söyleyebiliriz. Brezilya için de böyle bir durumun gerçekleşmesi mümkün. Bolsonaro, Amazon’un yağmalanması için yapılan otoyolları açmaya niyetlenmişti. Şimdiye kadar girilmeyen kısımlarını da açacaktı. 2 milyar civarı ağaç kestiği söyleniyor.”‘Bolsonaro'nun arkasında ciddi bir evanjelik güç var’Bolsonaro'lu dört senede Brezilya'da silahlı şiddet ve suç oranlarının yükseldiğini, Amazonların talan bölgesi haline getirilmesiyle çetelerin etkinliğinin arttığını aktaran Tekin, aşırı sağcı liderin arkasındaki dinci evanjelik güce de atıfta bulundu.“Peki Brezilya’da bundan sonra ne olur? Birkaç günlük periyodun geçmesi gerekiyor. Bolsonaro darbe benzeri kalkışmaya niyetlenebilir. Daha geçen hafta kendisine yakın isimlerden birinin gözaltına alınmasından sonra polislere el bombası attığını ve ardından otomatik silahla ateş açtığını biliyoruz. Ülke içindeki silahlanma gerçekten çok arttı. Bolsonaro bunu hem yasal olarak kendi söylemiyle teşvik etti. Brezilya çok fazla çetenin olduğu, toplumsal silahlanma ve suçun çok fazla olduğu bir ülke. Devletin silahlanmaya olanak tanıması ciddi risk doğurmuş oldu. Sokakların karıştırılarak darbeye uygun zemin hazırlamaya izin verebilecek hale geldiğini görmek gerek. Olası darbe sürecinde Bolsonaro’nun arkasında ciddi bir evanjelik güç var. Brezilya’nın yaklaşık yüzde 35’i evanjeliklerden oluşuyor. Bunların da üçte ikisinden fazlasının Bolsonaro’yu desteklediği bekleniyor. Lula buraya yönelik kimi hamleler yaptı ama bunların etkili olduğunu düşünmek için yeterli veri yok. Evanjeliklerin yüzde 35’ini oluşturduğu koyu bir milli söylemin bulunduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Yapılan röportajları dinledim, pek çok genç ‘Lula gelecek ve dini yasaklayacak’ dedi. Lula’nın doğrudan kiliseleri kapatacağını söyleyenler bile var. Türkiye’den bakan biri için tabloyu anlamak güç olmasa gerek. Aynı devasa bir yağma ve talan süreci yaşattı Bolsonaro. Amazon meselesi bu yüzden önemli. İnşaat üzerinden yürümüş bir rant alanı varsa orada bunun çok büyüğü Amazon yağması üzerinden hayata geçirildi. Yoksulluğun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede geçim ve zenginleşme kapısına dönüşen bir süreç oldu. Elbette bir geçmişi var ama bu dört yıl bunun önünün sonuna kadar açıldığı bir durumdu. Bu tablonun içerisinde zenginleşenler, rant elde edenler, yükseltilen dini söylem üzerinden rant elde edenler ciddi bir toplumsal nicelik taşıyor. Zaten Bolsonaro’nun oy oranının çok da düşmemiş olmasının ardında buna bakmak lazım. Kanunsuzluk üzerinden gelir elde etmek Brezilya’da bir umut kapısı haline geldi. İşçi sınıfının biraz daha güçlü olduğu yerlerde Lula’ya destek arttı. Ama Amazon ve suça yakın bölgelerde Bolsonaro’nun desteği beklenenin aksine kimi yerlerde arttı ya da gücünü korudu.”‘Lula’nın Çin ve Rusya ile belli noktalarda ilişkileri var, bu Amerika’nın çok istemediği bir tablo’Lula'nın geçmiş iktidarında kıtada solun güçlenmesi çabalarına atıfta bulunan Tekin, Rusya ve Çin ile gelişirtilen ilişkilerin ABD'nın çok istemediği bir tablo olacağı görüşünde. Ancak Tekin, Lula'nın eski öncülüğünü beklemezken, şimdiden oligarklar üzerinden yapılan 'darbe tehditlerine' dikkat çekti:“Lula, geçmişte Brezilya’nın kendisini Amerikan ekseninden çekmesine ve kıtada zaten hakim olan sol rüzgarın çok daha güçlenmesine olanak vermişti. Şimdi bu tarz bir öncülük yapmayacağı ortada. Ama kimi başlıklarda farklılık yaşanacağını söylemek yanlış bir tahmin olmaz. Lula’nın Çin ve Rusya ile belli noktalarda ilişkileri var. Çin ile sermaye yapısı bakımından ilişkileri geliştireceğini öngörmek mümkün. Bu Amerika’nın çok istemediği bir tablo. Oligarklar üzerinden verilen darbe uyarılarının arkasında biraz da bu var. Şimdiye kadar bu konuda işaret vermediler.”

https://sputniknews.com.tr/20221031/brezilyada-baskanlik-secimlerinin-ikinci-turunda-sandiklarin-yuzde-97si-acildi-lula-yarista-onde-1062880356.html

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brezilya, seçim, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro