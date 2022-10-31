https://sputniknews.com.tr/20221031/benzine-zam-geliyor-1062886793.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam bekleniyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T10:46+0300
2022-10-31T10:46+0300
2022-10-31T10:46+0300
ekonomi
motorin
zam
benzin
ekonomi
araba
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Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.65 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html
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motorin, zam, benzin, ekonomi, araba
motorin, zam, benzin, ekonomi, araba
Benzine zam geliyor
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Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam bekleniyor.
Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.65 liradan satılıyor.