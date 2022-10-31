https://sputniknews.com.tr/20221031/benzine-zam-geliyor-1062886793.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam bekleniyor. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T10:46+0300

2022-10-31T10:46+0300

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ekonomi

motorin

zam

benzin

ekonomi

araba

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Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 71 kuruşluk artış bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.65 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html

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motorin, zam, benzin, ekonomi, araba