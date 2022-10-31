https://sputniknews.com.tr/20221031/belcikali-gazeteci-rich-berdan-bati-medyasi-yalan-soyluyor-zelenskiy-rejimi-demokratik-degil-1062909921.html

Belçikalı gazeteci Rich Berdan: Batı medyası yalan söylüyor, Zelenskiy rejimi demokratik değil

Belçikalı gazeteci Rich Berdan: Batı medyası yalan söylüyor, Zelenskiy rejimi demokratik değil

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky’yi demokrasinin kurtarıcısı olarak gösteren Batı medyasının anlatısını sorgulayan gazeteci Rich Berdan, Ukrayna’nın demokratik... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:54+0300

2022-10-31T18:54+0300

2022-10-31T18:54+0300

ukrayna krizi

abd

ab

vladimir zelenskiy

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Berdan, Belçika’nın Modern Diplomacy portalı için kaleme aldığı yazısında, Batı’nın, vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını Ukrayna’ya yatırmaya devam ederek bunu dünyadaki demokratik değerleri korumak için yaptığını iddia ettiğini kaydetti. Ama aslında Zelenskiy rejiminin demokrasiden uzak olduğunu yazan gazeteci, bu ülkede mevcut iktidara karşı çıkan tüm muhalif partilerin ve mevcut Devlet Başkanı’nın yönetimini onaylamayan medyanın ortadan kaldırıldığını vurguladı.Berdan, “Böyle bir şeyin Amerika’da yaşandığını bir düşünün: Trump tutuklandı ve hapse atıldı, Fox News kanalı yayından kaldırıldı, New York Post’un varlıklarına el kondu, FBI protestocuların evlerine baskın düzenliyor, Adalet Bakanlığı tarafından Tucker Carlson için tutuklama emri çıkarılıyor, medya da aynı fikirde olmayanları aşağılama ve taciz yoluyla itaat etmeye zorluyor” diye yazdı.Batı’yı ikiyüzlülükle suçlayan gazetecinin görüşüne göre, söz konusu başka bir ülke olsaydı ABD ve Avrupa, iktidarın demokratik olmayan yollarla ele geçirilmesine karşı çıkardı, ama söz konusu Ukrayna olunca bunu yapmadılar.Berdan, “Siyasi partiler yasaklanınca basının ve sosyal medyanın boyunduruk altına alındığını ve demokrasiden geriye hiçbir şeyin kalmadığını biliyoruz. Bunun geçen yüzyılda Avrupa’da nasıl olduğunu gördük. Şimdi Ukrayna’da olan bu. Kanıtları görmezden gelip söylenenlere inanmamız ve Zelensky’in demokratik olmayan rejiminin neden bu savaşa devam etmek için milyarlarca dolar silah almaya devam ettiğini sorgulamak istemeyen itaatkar vatandaşlar mı olmamız gerekiyor?” yorumunda bulundu.

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abd, ab, vladimir zelenskiy