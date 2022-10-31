https://sputniknews.com.tr/20221031/bbp-genel-baskani-destici-partilere-hazine-yardiminin-kaldirilmasi-icin-basvuruda-bulunacagiz-1062912610.html

BBP Genel Başkanı Destici: Partilere hazine yardımının kaldırılması için başvuruda bulunacağız

BBP Genel Başkanı Destici: Partilere hazine yardımının kaldırılması için başvuruda bulunacağız

BBP Genel Başkanı Destici, "Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Anayasa Mahkemesine yılbaşından önce iki konuda başvuruda bulunacağız; birincisi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T20:30+0300

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türkiye

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

togg

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.Destici, Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı törenine de katıldığını anımsatarak, 60 yıl önce yarım kalan bir hayali Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğunu söyledi.Togg'un, millet olarak herkesin ortak gururu ve kıvancı olduğunu dile getiren Destici, projeyi teşvik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.Makam aracı olarak Togg'u kullanmayı düşündüklerini, siyasetçi olduğu için siyah rengi tercih edeceklerini belirten Destici, "Fiyat için bir rakam telaffuz edilmedi ama herkesin aklında yaklaşık bir rakam dolaşıyor. Bu segmentte yurt dışından ithal ettiğimiz araçlarda ÖTV var. Bu yerli üretim olacağı için ÖTV olmayacak. ÖTV de ithal araçta aracın yarısı gibi tekabül ediyor. O kadar olmasa da 3'te bir oranında fiyatın daha uygun olmasını tahmin ediyorum" diye konuştu.Aracın yerliliği konusundaki soru üzerine Destici, tam seri üretime geçildiğinde aracın yüzde 80'inin yerli olacağının ifade edildiğini söyledi.'Bu gerçekten benim canımı acıtıyor'Destici, siyasi partilere hazine yardımının kaldırılmasıyla ilgili her ortamda konuştuğunu, geçen yıl Meclis'teki bütçe konuşmalarında tüm genel başkanlar ve grup başkanvekillerinin olduğu ortamda konuyu dile getirdiğini anlattı."Bu gerçekten benim canımı acıtıyor. Bütün vatandaşlarımızın canını acıttığını düşünüyorum. Siyasi partilere 4.5 milyar paranın veriliyor olması bana göre vicdani, ahlaki, adil ve aslında hukuki de değil" ifadelerini kullanan Destici, "Anayasanın 68. maddesini okusun herkes. Orada açıkça diyor ki 'siyasi partilere yeteri miktarda ve hakça yardım yapılıyor' diyor. Vicdanı, aklı olan herkes bunu cevaplasın. Bu hakça mı? Seçime 25 parti giriyor, 5 partiye veriyorsunuz. Bir de 4.5 milyar dağıtıyorsunuz. Bana göre bu hakça değil" diye konuştu.BBP olarak bu uygulamanın kaldırılmasını istediklerini, parti yöneticilerinin aidatları ve alınan bağışlarla siyasetin yapılabileceğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:'Terör örgütünün partisi olmaz'"HDP'nin, PKK'nın siyasi şubesi olduğunu ve kapatılma davasının devam ettiğini" dile getiren Destici, "Biz diyoruz ki bu uygulama toptan kaldırılsın. İkincisi de hemen HDP'nin payına düşen paraya dava süreci tamamlanana kadar tedbir konulsun. Çünkü iki sonuçtan biri çıkacak. Bize göre hukuk gerçekten işlerse, anayasamız gerçekten uygulanırsa yüzde 100 kapanır. Çünkü anayasanın ilgili maddeleri çok açık" diye konuştu.Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:'6'lı masanın parçalandığını görebiliriz'Destici, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılma talebiyle ilgili soru üzerine, 6'lı masada artık bir cepheleşme olduğunu, masada şu an 2 cephe bulunduğunu ve bunların güç devşirme yarışında olduğunu söyledi.'Tek aday üzerinde anlaşma ihtimalleri gittikçe zayıfladı'Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için ayrı blokların oluştuğunu, ayrı isimlerin aday olduğunu ve ayrı partilerin şemsiyesi altında seçime gidildiğini görebileceklerini aktaran Destici, "6'lı masanın parçalandığını görebiliriz. Belki bunu fikren söylemeyecekler, 'biz parlamenter sistemde anlaşmıştık, dolayısıyla iki seçime de ayrı giriyoruz ama ikinci tura kim kalırsa onun etrafında birleşiriz, Meclis'te beraber hareket ederiz ve Türkiye'yi parlamenter siteme döndürürüz' diyebilirler ama ben çok kuvvetle muhtemel görüyorum, tek aday üzerinde anlaşma ihtimalleri gittikçe zayıfladı" diye konuştu.Destici, 6'lı masadan en az 2 Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini iddia ederek, "Masa bana göre çatırdadı. Dağıldı hissi vermemek için de bunu gerekçelendirebilirler. Ortak aday ya da ortak listeyle ittifak altında seçime gitme ihtimallerinin çok zayıfladığını görüyorum" dedi.'Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 47'leri, 48'leri buldu'Cumhur İttifakı'nın oylarında geçen yıl kasım ayında bir düşüş başladığını ancak bu yıl mayıstan sonra ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğunu anlatan Destici, "Oy oranı eski seçim sonucuna, 52'lere, 53'lere geldi demiyorum ama 47'leri, 48'leri buldu. Seçime gidene kadar çok rahatlıkla 50'in üzerine çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hem iktidarın hem hükumetin hem de Cumhur İttifakı gruplarının atacağı adımlar va." diye konuştu.Togg projesi, Karadeniz gazı, sözleşmeli ve taşeronlara kadro verilmesi ile EYT çalışmasının büyük bir kesimin beklentileri arasında olduğunu anlatan Destici, oran olarak yüzde 10-12 arasındaki kararsızların, beklentileri karşılandıkça Cumhur İttifakı'na oy vereceklerine inandığını söyledi.Destici, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çalışmasında, Müslüman Türk aile yapısının korunmasıyla ilgili bir maddenin de yer alacağını kaydederek, "Bu anayasa teklifi aynı zamanda bir samimiyet testidir. Öyle 'seçmene selam çakayım, dindar kesimden bu şekilde oy alabilir miyim? Ya da masadaki muhafazakar milliyetçi partilerin tabanlarının gönlünü alayım' diye bir yasa teklifiyle bu işleri çözülmez" ifadelerini kullandı.BBP Genel Başkanı Destici, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili bir mutabakatın olmadığını belirterek, "Sadece konuşuldu ama kesin bir karar yok. Mayısta olma ihtimali ne kadar güçlüyse Haziran da olma ihtimali de o kadar güçlü" dedi.Destici, BBP olarak seçim mitinglerine başlama kararı aldıklarını belirterek, 6 Kasım'da Malatya'da, 13 Kasım'da Ankara'da, 20 Kasım'da Denizli'de, 22 Kasım'da Kocaeli'de, 4 Aralık'ta Şanlıurfa'da, 11 Aralık'ta da Adana'da olmak üzere yıl sonuna kadar 20 miting yapacaklarını bildirdi.

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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, togg, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener