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https://sputniknews.com.tr/20221031/bakanlik-2021-kamu-isletmeleri-raporunu-acikladi-kit-brut-satislari-3314-milyar-liraya-ulasti-1062913078.html
Bakanlık 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı: KİT brüt satışları 331,4 milyar liraya ulaştı
Bakanlık 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı: KİT brüt satışları 331,4 milyar liraya ulaştı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) brüt satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T20:51+0300
2022-10-31T20:51+0300
kit
tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 19'u KİT, 4'ü kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 31 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2021 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2020 yılına kıyasla yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'tan kaynaklandı.KİT sistemi, 2021 yılını yaklaşık 11,1 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. Söz konusu faaliyet zararının oluşmasında, brüt satışları bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artarken, satış maliyetlerinin yüzde 131,3 artması etkili oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2021 yılı dönem net zararı 24,3 milyar lira olarak gerçekleşti.KİT'lerin bilanço durumuKİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla 483,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,7 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak dönen varlıklardaki artıştan kaynaklandı.Toplam öz kaynak büyüklüğü 2021'de yüzde 8,8 artışla 194,7 milyar liraya çıktı.Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2020 yılına göre yüzde 49,5 artış gösterdi ve 350,2 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 37,8 artırarak 258 milyar liraya çıkardı.KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti.Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 40,3'ünü oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 59,7 olarak belirlendi.İstihdam giderleri arttıKİT'lerde 2001 yılında yaklaşık 165 bin 359 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 2021'de istihdam edilen kişi sayısı 99 bin 378 bin seviyelerine indi.Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 23,5 artışla 17,3 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 5,1'i istihdam giderinden oluştu.Bu arada, KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2021'de memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 12 bin 259 lira ve işçiler için aylık ortalama 16 bin 407 lira oldu.
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kit, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , hazine ve maliye bakanlığı
kit, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , hazine ve maliye bakanlığı

Bakanlık 2021 Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı: KİT brüt satışları 331,4 milyar liraya ulaştı

20:51 31.10.2022
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© DHA
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) brüt satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya çıktı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde 55,8 artarak 483,4 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Bakanlığın portföyünde toplam 19'u KİT, 4'ü kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 31 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2021 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2020 yılına kıyasla yüzde 106,2 artışla 331,4 milyar liraya ulaştı. Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'tan kaynaklandı.
KİT sistemi, 2021 yılını yaklaşık 11,1 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. Söz konusu faaliyet zararının oluşmasında, brüt satışları bir önceki yıla göre yüzde 106,2 artarken, satış maliyetlerinin yüzde 131,3 artması etkili oldu. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından sistemin 2021 yılı dönem net zararı 24,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'lerin bilanço durumu

KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla 483,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 6,7 olarak hesaplandı. Aktif büyüklükteki artış da ağırlıklı olarak dönen varlıklardaki artıştan kaynaklandı.
Toplam öz kaynak büyüklüğü 2021'de yüzde 8,8 artışla 194,7 milyar liraya çıktı.
Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2020 yılına göre yüzde 49,5 artış gösterdi ve 350,2 milyar liraya yükseldi. Bu KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİT sisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 37,8 artırarak 258 milyar liraya çıkardı.
KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde, yabancı kaynakların öz kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti.
Öz kaynaklar, toplam pasifin yüzde 40,3'ünü oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 59,7 olarak belirlendi.

İstihdam giderleri arttı

KİT'lerde 2001 yılında yaklaşık 165 bin 359 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı giderek azaldı. 2021'de istihdam edilen kişi sayısı 99 bin 378 bin seviyelerine indi.
Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 23,5 artışla 17,3 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 5,1'i istihdam giderinden oluştu.
Bu arada, KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2021'de memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 12 bin 259 lira ve işçiler için aylık ortalama 16 bin 407 lira oldu.
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