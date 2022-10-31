Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
18:01 31.10.2022 (güncellendi: 18:05 31.10.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PYD'ye yönelik sözlerini paylaştı.
CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:
"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"
Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2022
CHP kimlerin elinde?
Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,
PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor
Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat
Emperyalizmin operasyon çocukları... pic.twitter.com/Fl7WcHdzIM
Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır
CHP kimlerin elinde?
Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,
PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor
Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat
Emperyalizmin operasyon çocukları..."