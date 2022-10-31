https://sputniknews.com.tr/20221031/bakan-soylu-chpli-muharrem-erkekin-videosunu-paylasti-emperyalizmin-operasyon-cocuklari-1062907914.html

Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:01+0300

2022-10-31T18:01+0300

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politika

süleyman soylu

chp

operasyon

pyd

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PYD'ye yönelik sözlerini paylaştı.CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdırCHP kimlerin elinde?Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyorBüyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saatEmperyalizmin operasyon çocukları..."

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süleyman soylu, chp, operasyon, pyd