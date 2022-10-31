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Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T18:01+0300
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politika
süleyman soylu
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operasyon
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PYD'ye yönelik sözlerini paylaştı.CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdırCHP kimlerin elinde?Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyorBüyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saatEmperyalizmin operasyon çocukları..."
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süleyman soylu, chp, operasyon, pyd
süleyman soylu, chp, operasyon, pyd

Bakan Soylu, CHP'li Muharrem Erkek'in videosunu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

18:01 31.10.2022 (güncellendi: 18:05 31.10.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-AW744809
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PYD'ye yönelik sözlerini paylaştı.
CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:
"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"
Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır
CHP kimlerin elinde?
Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,
PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor
Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat
Emperyalizmin operasyon çocukları..."
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