Bakan Özer: Sanki sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi bir manipülasyon ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Sanki biz sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi bir manipülasyon ortaya çıktı. Kimin haddine ki öğretmenin... 31.10.2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına katıldı.Özer, burada yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kocaeli'de 960 milyonluk eğitim yatırımı vardı. Bugünkü il değerlendirme toplantısında buna 1 milyar 325 milyonluk yatırımı daha ilave ederek Kocaeli'nin eğitim yatırımını 2 milyar 285 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Bu eğitim yatırımlarının Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan hazırlıklara değinen Özer, bu yıl ilk kez 153 milyon ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.Özer, son 20 yılda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için attıkları adımlara değinen Özer, "Bu ülkede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Kitap sayısını 28 milyondan 85 milyona çıkarttık. Yıl sonundaki hedefimiz 100 milyon. İnşallah onu da başaracağız" dedi.Öğretmenlere ne kadar yatırım yapılırsa eğitim sisteminin kalitesinin de o kadar artacağını ve toplumun güçlü olacağını vurgulayan Özer, bunun için öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine özel önem verdiklerini kaydetti.'Kimin haddine öğretmenin yeterliliğini ölçmek'Öğretmenlik Kariyer Sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şöyle devam etti:'Bizi sizden daha fazla seven hiç kimse olamaz'Özer, son zamanlarda 'eylem, kısmi eylem ve tam gün eylem' çağrılarını duyduklarını, yarınki ve ondan sonraki gün eylemlerde öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek, o eyleme katılan öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini, velilerle temas kurup öğrencinin okula gelmesini engelleyen öğretmenler hakkında da yasal işlem başlatılacağını belirtti.5377 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre inşa edilen sistematiğin zorunlu olmadığını vurgulayan Özer, "Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz, rasyonel değildir. İstemiyorsan girmezsin. Zorunluysa eğer istenmediği zaman eylem yapılabilir ama isteğe bağlıysa bunun eylemi olmaz. İstemiyor musun kardeş? O zaman sınava girme. Bırak da yararlananlar yararlansın bu imkandan. Onun üzerinden bir manipülasyon, spekülasyon yapmaya hakkın yok. Ki her konuşmamızda ifade ettik, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bu hali sadece bir başlangıçtır. Her kanun çıktığı zaman bir başlangıçtır. Yeni ilavelerle yeni haklarla her zaman güncellenecektir, çok daha iyi noktalara getirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra 2-3 iyileştirme yapacaklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:

