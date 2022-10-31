Bakan Koca: Sağlıktaki kalitemizi 'Health Türkiye' ile dünyaya duyuracağız

"Devlet Başkanları tarafından onaylanan karar doğrultusunda, bu yıl yeni ve zengin içeriği ile 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı düzenlemekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Büyük Türk ailesinin mensupları olan Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan ile misafir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla artık daha da güçlüyüz.

Koronavirüs salgını, ülkelerin sağlık sistemlerinin test edilmesinin yanında, dostlukların da test edilmesi için de önemli bir sınav oldu