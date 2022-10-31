https://sputniknews.com.tr/20221031/bakan-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1062915593.html
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T22:03+0300
2022-10-31T22:03+0300
2022-10-31T22:25+0300
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
tahıl
ukrayna krizi
dünya
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair şu bilgilendirmede bulundu:
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, tahıl, ukrayna krizi
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, tahıl, ukrayna krizi
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
22:03 31.10.2022 (güncellendi: 22:25 31.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair şu bilgilendirmede bulundu:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (31 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl koridoru, Kafkasya’daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alınmıştır."