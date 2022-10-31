https://sputniknews.com.tr/20221031/avrupaya-abd-donanmasinin-ikinci-ucak-gemisi-grubu-geliyor-1062909810.html
‘Avrupa'ya ABD Donanması'nın ikinci uçak gemisi grubu geliyor’
‘Avrupa'ya ABD Donanması'nın ikinci uçak gemisi grubu geliyor’
UK Defence Journal, ABD Donanması’nın başında USS Gerald Ford uçak gemisinin olduğu gemi grubu Kasım ortasında Avrupa’ya ulaşacağını belirtti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T18:50+0300
2022-10-31T18:50+0300
2022-10-31T18:50+0300
savunma
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abd donanması
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UK Defence Journal'da yer alan habere göre, uçak gemisi, İngiltere’nin güneyindeki Portsmouth deniz üssüne uğrayacak. Kesin varış tarihi açıklanmadı.Bu bilgi resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.Daha önce ABD Donanması 2. Filosu, USS Gerald Ford uçak gemisinin Kanada’daki Halifax limanına geldiğini duyurmuştu.Halihazırda Avrupa sularında, başında USS George Bush uçak gemisinin bulunduğu bir savaş gemi grubu bulunuyor.
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abd, ab, abd donanması
‘Avrupa'ya ABD Donanması'nın ikinci uçak gemisi grubu geliyor’
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UK Defence Journal, ABD Donanması’nın başında USS Gerald Ford uçak gemisinin olduğu gemi grubu Kasım ortasında Avrupa’ya ulaşacağını belirtti.
UK Defence Journal'da yer alan habere göre
, uçak gemisi, İngiltere’nin güneyindeki Portsmouth deniz üssüne uğrayacak. Kesin varış tarihi açıklanmadı.
Bu bilgi resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.
Daha önce ABD Donanması 2. Filosu, USS Gerald Ford uçak gemisinin Kanada’daki Halifax limanına geldiğini duyurmuştu.
Halihazırda Avrupa sularında, başında USS George Bush uçak gemisinin bulunduğu bir savaş gemi grubu bulunuyor.