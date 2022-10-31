https://sputniknews.com.tr/20221031/arastirmaci-umman-mobbing-orgutlu-suclarin-konusu-olmali-1062900010.html

Araştırmacı Umman: Mobbing örgütlü suçların konusu olmalı

Araştırmacı Umman: Mobbing örgütlü suçların konusu olmalı

Araştırmacı Umman, “Mobbing, üstünde durulması gereken, çok acı sonuçları olan, bir insanı öldürebilen ya da engelli hale getirebilen sistematik bir eylem... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T14:09+0300

2022-10-31T14:09+0300

2022-10-31T14:39+0300

görüş

mobbing

araştırma

suç

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Araştırmacı Uğur Şahin Umman, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Uğur Şahin Umman, bir araştırmacı gazeteci titizliğiyle, onlarca çalışanla yaptığı görüşmelerle meslek hastalıklarından iş cinayetlerine, güvencesiz çalışma koşullarının yarattığı baskılardan mobbinge, performans sisteminin çalışanlar üzerinde meydana getirdiği tahribattan psikososyal gerilime ve daha da ötelere uzanan, geniş bir yelpazede ‘çalışma acısı’ kavramını ele aldı.Aç kalmamak, ailesini geçindirmek için hem fizikî hem manevi olarak zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan çalışanların hikâyelerini bir araya getiren Çalışma Acısı - Emek ve Eziyet Deneyimleri hem ‘sınıf mücadelesi’nin bugününü daha iyi analiz edebilmek hem kapitalizmin çarpık yüzünü net biçimde görmek için sahici insan hikâyeleriyle dolu bir çalışma.'İşten uzaklaştırmak için yapılan sistematik eylem'Umman, “Mobbing bir işçiyi, işten uzaklaştırmak için yapılan sistematik eylem bütününe verilen isimdir. Örneğin lakap takmak, yalnızlaştırmak, arkadaşlarının ona karşı düşmanca hareket etmesini sağlamak, onu tenzil rütbeye uğratıp aşağılamak… Eşinizle yaşadığınız bir kavga mobbing değil, çok deforme olan bir kavram. Mutlaka iş ilişkisi gerekiyor” şeklinde konuştu.Umman, şöyle devam etti:

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

mobbing, araştırma, suç