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https://sputniknews.com.tr/20221031/aliyev-ve-pasinyan-putinle-gorusmek-uzere-socide-1062889445.html
Aliyev ve Paşinyan, Putin'le görüşmek üzere Soçi'de
Aliyev ve Paşinyan, Putin'le görüşmek üzere Soçi'de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları ve Dağlık Karabağ'daki durumu... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T12:15+0300
2022-10-31T12:15+0300
dünya
vladimir putin
ilham aliyev
nikol paşinyan
ermenistan
azerbaycan
rusya
soçi
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Dağlık Karabağ'daki durum ışığında Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi için atılacak adımlar, bugün Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın gerçekleştirileceği üçlü zirvede masaya yatırılacak.Rusya lideri Putin, üçlü zirvenin öncesinde Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan görüşmelerde üçlü açıklamalar adı verilen anlaşmaları imzalayan Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın bugünkü zirvede yeni bir belgeyi imzalaması bekleniyor.Paşinyan, cumartesi günü iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kurultayında yaptığı konuşmada, üçlü zirvede Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belge ile Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun görev süresinin 10-15 yıl daha uzatılmasına ilişkin belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.Cuma günü video konferans yöntemiyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi düzenlenmişti. Putin, zirvedeki konuşmasında, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tümüyle ve tüm taraflar için kabul edilebilir şekilde normalleştirilmesi için bugün de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın Rusya gibi aynı devletin içinde yer aldığını herkes biliyor. Hem Erivan hem de Bakü ile çok sayıda bağımız var ve bunu hesaba katmamak mümkün değil" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/pasinyan-socide-azerbaycanla-baris-anlasmasinin-temelini-olusturacak-belgeyi-imzalamaya-hazirim-1062844194.html
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vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, rusya, soçi
vladimir putin, ilham aliyev, nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, rusya, soçi

Aliyev ve Paşinyan, Putin'le görüşmek üzere Soçi'de

12:15 31.10.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin
İlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele alacakları üçlü zirve için Soçi'ye gitti.
Dağlık Karabağ'daki durum ışığında Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi için atılacak adımlar, bugün Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın gerçekleştirileceği üçlü zirvede masaya yatırılacak.
Rusya lideri Putin, üçlü zirvenin öncesinde Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.
9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan görüşmelerde üçlü açıklamalar adı verilen anlaşmaları imzalayan Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın bugünkü zirvede yeni bir belgeyi imzalaması bekleniyor.
Paşinyan, cumartesi günü iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kurultayında yaptığı konuşmada, üçlü zirvede Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belge ile Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun görev süresinin 10-15 yıl daha uzatılmasına ilişkin belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.
Cuma günü video konferans yöntemiyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi düzenlenmişti. Putin, zirvedeki konuşmasında, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin tümüyle ve tüm taraflar için kabul edilebilir şekilde normalleştirilmesi için bugün de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın Rusya gibi aynı devletin içinde yer aldığını herkes biliyor. Hem Erivan hem de Bakü ile çok sayıda bağımız var ve bunu hesaba katmamak mümkün değil" demişti.
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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Paşinyan: Soçi'de Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgeyi imzalamaya hazırım
29 Ekim, 16:20
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