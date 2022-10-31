https://sputniknews.com.tr/20221031/aliyev-erivanla-iliskilerin-normallesmesi-icin-5-temel-ilke-onerdik-1062907409.html
Aliyev: Erivan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdik
Aliyev: Erivan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Erivan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdiğini ve normalleşmenin bu ilkeler temelinde... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T17:26+0300
2022-10-31T17:26+0300
2022-10-31T17:51+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
ermenistan
nikol paşinyan
soçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062908066_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8de3fac85e44cab455769081207422a.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde hareket etmenin vakti geldiğini vurguladı.Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdiklerini ve normalleşmenin bu ilkeler temelinde sağlanabileceğini düşündüklerini kaydeden Aliyev, Soçi'de yapılacak üçlü zirvenin Kafkasya'daki durumun normalleşmesine iyi bir ivme kazandırabileceğinin altını çizdi.Aliyev, "Karabağ çatışması, artık tarihe karıştı. İki yıl önce çözüme kavuşturuldu. Bu bağlamda istişare edilecek bir şey yok. Fakat Ermeni-Azeri ilişkilerinin normalleştirilmesi, çok ciddi adımlar gerektiren bir format. Bu amaçlara ulaşılmasında sizin ve Rusya'nın oynayacağı aktif role güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Putin: Üçlü zirvenin amacı Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesinin sağlanması Soçi'deki üçlü zirvenin amacının 2020 ve 2021 yıllarında Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesi olduğunu söyleyen Putin, "Bence bu görüşme, önemli bir değer taşıyor. Gördüğüm kadarıyla bu görüşmenin amacı, 2020 ve 2021 yıllarında Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesinin sağlanması" dedi.Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinde ilerleme olduğunu belirten Putin, bu çalışmalara ek ivme kazandırmaları gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/pasinyan-azerbaycanla-iliskiler-kurulmasi-hakkinda-rusyanin-onerdigi-ilkeleri-destekliyoruz-1062902248.html
azerbaycan
ermenistan
soçi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062908066_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_2f67339f27571d980a7b2790d280958c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, nikol paşinyan, soçi
azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, nikol paşinyan, soçi
Aliyev: Erivan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdik
17:26 31.10.2022 (güncellendi: 17:51 31.10.2022) Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Erivan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdiğini ve normalleşmenin bu ilkeler temelinde sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirecekleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme yönünde hareket etmenin vakti geldiğini vurguladı.
Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi için 5 temel ilke önerdiklerini ve normalleşmenin bu ilkeler temelinde sağlanabileceğini düşündüklerini kaydeden Aliyev, Soçi'de yapılacak üçlü zirvenin Kafkasya'daki durumun normalleşmesine iyi bir ivme kazandırabileceğinin altını çizdi.
Aliyev, "Karabağ çatışması, artık tarihe karıştı. İki yıl önce çözüme kavuşturuldu. Bu bağlamda istişare edilecek bir şey yok. Fakat Ermeni-Azeri ilişkilerinin normalleştirilmesi, çok ciddi adımlar gerektiren bir format. Bu amaçlara ulaşılmasında sizin ve Rusya'nın oynayacağı aktif role güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin: Üçlü zirvenin amacı Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesinin sağlanması
Soçi'deki üçlü zirvenin amacının 2020 ve 2021 yıllarında Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesi olduğunu söyleyen Putin, "Bence bu görüşme, önemli bir değer taşıyor. Gördüğüm kadarıyla bu görüşmenin amacı, 2020 ve 2021 yıllarında Karabağ konusunda varılan mutabakatların yerine getirilmesinin sağlanması" dedi.
Başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinde ilerleme olduğunu belirten Putin, bu çalışmalara ek ivme kazandırmaları gerektiğinin altını çizdi.