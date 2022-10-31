https://sputniknews.com.tr/20221031/ak-partili-birinci-yayinda-spikerin-agzini-kapatamazsin-sonra-geregini-yaparsin-ki-yapildi-1062896919.html

AK Partili Birinci: Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı

AK Partili Birinci: Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T13:41+0300

2022-10-31T13:41+0300

2022-10-31T13:42+0300

politika

mücahit birinci

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AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili TRT ekranlarındaki kutlama mesajının ardından TRT spikeri Deniz Demir'i hedef aldı. Birinci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Deniz Demir'in kutlama mesajının "planlanmış bir hareket" olduğunu öne sürdü, Demir üzerinden TRT'nin hedef alınmamasını istedi.Birinci, şunları kaydetti:"Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz."Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun Demir'i hedef alarak "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" demesi üzerine de şu sözleri kullandı:"Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür "kamikaze" dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."

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