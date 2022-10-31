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https://sputniknews.com.tr/20221031/ak-partili-birinci-yayinda-spikerin-agzini-kapatamazsin-sonra-geregini-yaparsin-ki-yapildi-1062896919.html
AK Partili Birinci: Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı
AK Partili Birinci: Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T13:41+0300
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AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili TRT ekranlarındaki kutlama mesajının ardından TRT spikeri Deniz Demir'i hedef aldı. Birinci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Deniz Demir'in kutlama mesajının "planlanmış bir hareket" olduğunu öne sürdü, Demir üzerinden TRT'nin hedef alınmamasını istedi.Birinci, şunları kaydetti:"Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz."Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun Demir'i hedef alarak "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" demesi üzerine de şu sözleri kullandı:"Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür "kamikaze" dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."
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mücahit birinci, trt
mücahit birinci, trt

AK Partili Birinci: Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı

13:41 31.10.2022 (güncellendi: 13:42 31.10.2022)
© İHAAK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© İHA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden" sözlerini kullanan TRT spikeri için "Yayında spikerin ağzını kapatamazsın, sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili TRT ekranlarındaki kutlama mesajının ardından TRT spikeri Deniz Demir'i hedef aldı.
Birinci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Deniz Demir'in kutlama mesajının "planlanmış bir hareket" olduğunu öne sürdü, Demir üzerinden TRT'nin hedef alınmamasını istedi.
Birinci, şunları kaydetti:
"Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT'deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz."
Birinci, paylaşımına yanıt veren Bandırma Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu'nun Demir'i hedef alarak "Yalnız bu TRT'de ilk olmuyor. Ne kadar vatanına düşman, bayrak düşmanı varsa TRT'nin kaymağını yiyor" demesi üzerine de şu sözleri kullandı:
"Canlı yayınlar kurum açısından çok risklidir. O veya bu sebeple, bu tür "kamikaze" dalışları olabiliyor. Yayında spikerin ağzını kapatamazsın. Ancak sonra gereğini yaparsın, ki yapıldı... Efendimizin ümmeti ile ilgili ahkam kesmek bunun haddi değildir. Planlı harekettir."
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