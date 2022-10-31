AK Parti Sözcüsü Çelik: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz
18:07 31.10.2022 (güncellendi: 18:42 31.10.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
Ayrıntılar geliyor
AK Parti MYK toplantısının gündemine dair basına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya’nın, tahıl anlaşmasından çekildiğini ifade etmesinden büyük bir üzüntü duyduk. Temennimiz bu anlaşmanın tekrar işlevsellik kazanmasıdır. Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personel hala görev yerinde bulunmaktadır" dedi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır.
Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur.
Mevlüde Genç bir sembol oldu. Barış içinde yaşayalım kimseyi kışkırtmayalım diye acımı kalbime gömüyorum dedi. AK Parti heyeti olarak cenazesine katılacağız.
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personel hala görev yerinde bulunmaktadır.
(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Önce Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir şeye vakti yok.
Kılıçdaroğlu İngiltere'ye de gidiyormuş seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun.
Dünyanın herhangi bir ordusuna kimyasal silah kullanıyor dediğiniz zaman bu en ağır suçlamadır. Çünkü bu insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçtur.