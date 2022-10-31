AK Parti Sözcüsü Çelik: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır.

Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur. Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur.

Mevlüde Genç bir sembol oldu. Barış içinde yaşayalım kimseyi kışkırtmayalım diye acımı kalbime gömüyorum dedi. AK Parti heyeti olarak cenazesine katılacağız. Mevlüde Genç bir sembol oldu. Barış içinde yaşayalım kimseyi kışkırtmayalım diye acımı kalbime gömüyorum dedi. AK Parti heyeti olarak cenazesine katılacağız.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personel hala görev yerinde bulunmaktadır. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personel hala görev yerinde bulunmaktadır.

(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Önce Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir şeye vakti yok. (Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Önce Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir şeye vakti yok.

Kılıçdaroğlu İngiltere'ye de gidiyormuş seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun. Kılıçdaroğlu İngiltere'ye de gidiyormuş seçimler Türkiye'de yapılacak haberi olsun.