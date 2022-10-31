Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-cin-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-gorustu-1062882711.html
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T07:09+0300
2022-10-31T07:10+0300
dünya
abd
çin
antony blinken
wang yi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062882565_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65bfca5f08e2e4970121a307d0c28eac.jpg
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Wang'ın iki ülke ilişkilerini görüştüğü bildirildi.Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062882565_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6094aaa57c2225d44184123af4b550a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, antony blinken, wang yi
abd, çin, antony blinken, wang yi

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

07:09 31.10.2022 (güncellendi: 07:10 31.10.2022)
© AP Photo / David 'Dee' DelgadoABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / David 'Dee' Delgado
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Wang'ın iki ülke ilişkilerini görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.
Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала