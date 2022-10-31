https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-cin-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-gorustu-1062882711.html
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T07:09+0300
2022-10-31T07:09+0300
2022-10-31T07:10+0300
dünya
abd
çin
antony blinken
wang yi
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Wang'ın iki ülke ilişkilerini görüştüğü bildirildi.Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.
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abd, çin, antony blinken, wang yi
abd, çin, antony blinken, wang yi
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
07:09 31.10.2022 (güncellendi: 07:10 31.10.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Wang'ın iki ülke ilişkilerini görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.
Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.