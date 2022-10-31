https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-avustralyaya-nukleer-kapasiteli-b-52-bombardiman-ucaklari-konuslandiracak-1062886058.html

ABD, Avustralya'ya nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları konuşlandıracak

ABD, Avustralya'ya nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları konuşlandıracak

Güneydoğu Asya'da ABD ve müttefiklerinin Çin ile gerilimi sürerken Washington yönetimi, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki genişletilmiş Kraliyet Hava... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T10:08+0300

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dünya

avustralya

abd

b-52

bombardıman uçağı

çin

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ABD, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki genişletilmiş Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne 6 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planlıyor.Son aylarda ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı resmi ziyaret Çin ile gerilime ivme kazandırmıştı.Avustralya hükümeti, Washington yönetiminin finanse ettiği yeni bir proje kapsamında ülkenin Kuzey Bölgesi'nde yer alan Darwin kentinin 320 kilometre güneydoğusunda bulunan Tindal askeri hava üssüne ABD Hava Kuvvetleri tarafından 6 B-52 uçağı konuşlandırılabileceğini açıkladı.Projenin şu an tasarım aşamasında olduğu ve uçakların 1980'leri başından beri Avustralya'yı ziyaret ettiğine vurgu yapan yetkililer, aynı zamanda ABD'nin söz konusu uçakların kullanımı konusunda ülke topraklarında eğitim verdiğini anımsattı.ABC News'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tindal üssündeki filo operasyonları ve bakım tesisleri için 14.4 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.Öte yandan Avustralya'nın federal savunma sanayisi bakanı Matt Keogh, ülkesinin bölgesel gerilimler karşısında 'uyanık' kalması gerektiğini, ancak B-52 konuşlandırma Çin ile gerilimi artıracağını düşünmediğini söyledi.Keogh, "Bence burada gerçekten önemli olan şey, bu çok güçlü ittifak üzerinde yükselen, Amerikalılarla birlikte çalışabilirliği daha fazla inşa edebilmemiz" ifadelerini kullandı.Eski Başbakan Scott Morrison, geçen yılın eylül ayında Avustralya'nın ABD ve İngiltere'nin katılımıyla imzalanan AUKUS anlaşması kapsamında 2030'lara kadar ABD'nin ülkeye nükleer denizaltılarını getirmesini beklediklerini duyurmuştu.

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