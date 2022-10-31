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2 üniversiteye rektör atandı
2 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T05:11+0300
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resmi gazete
atama
rektör
üniversite
rektör ataması
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.
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resmi gazete, atama, rektör, üniversite, rektör ataması
resmi gazete, atama, rektör, üniversite, rektör ataması

2 üniversiteye rektör atandı

05:11 31.10.2022
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.
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