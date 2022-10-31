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Meksika’daki Ölüler Günü'ne yoğun ilgi: Geçit törenine 1 milyondan fazla kişi katıldı
Meksika’daki Ölüler Günü'ne yoğun ilgi: Geçit törenine 1 milyondan fazla kişi katıldı
Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü dolayısıyla başkent Mexico City’de düzenlenen geçit törenine 1... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, meksika, ölüler günü, ölüler bayramı, geçit töreni, mezar, mezarlık, tören
фото, meksika, ölüler günü, ölüler bayramı, geçit töreni, mezar, mezarlık, tören

Meksika’daki Ölüler Günü'ne yoğun ilgi: Geçit törenine 1 milyondan fazla kişi katıldı

13:17 31.10.2022
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Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü dolayısıyla başkent Mexico City’de düzenlenen geçit törenine 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.
© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Ölüler Günü dolayısıyla düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Ölüler Günü dolayısıyla düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’nın başkenti Mexico City’de Ölüler Günü dolayısıyla düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

© İHA / Sashenka Gutierrez

Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen 10 binlerce kişi her yıl olduğu gibi kurukafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı.

Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen 10 binlerce kişi her yıl olduğu gibi kurukafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı. - Sputnik Türkiye
2/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen 10 binlerce kişi her yıl olduğu gibi kurukafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı.

© İHA / Miguel Sierra

Geçit törenine Mexico City halkı yoğun ilgi gösterirken, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum etkinliğe 1 milyondan fazla vatandaşın katıldığını duyurdu.

Geçit törenine Mexico City halkı yoğun ilgi gösterirken, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum etkinliğe 1 milyondan fazla vatandaşın katıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
3/16
© İHA / Miguel Sierra

Geçit törenine Mexico City halkı yoğun ilgi gösterirken, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum etkinliğe 1 milyondan fazla vatandaşın katıldığını duyurdu.

© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Halk, geçit töreni sonrası ise şehrin tarihi meydanında düzenlenen konsere katıldı.

Halk, geçit töreni sonrası ise şehrin tarihi meydanında düzenlenen konsere katıldı. - Sputnik Türkiye
4/16
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Halk, geçit töreni sonrası ise şehrin tarihi meydanında düzenlenen konsere katıldı.

© İHA / Miguel Sierra

Sömürge öncesi dönemde yaşayan Amerika kıtası yerlilerine kadar uzanan bir gelenek olan Ölüler Günü ile halk ölen yakınlarını anıyor.

Sömürge öncesi dönemde yaşayan Amerika kıtası yerlilerine kadar uzanan bir gelenek olan Ölüler Günü ile halk ölen yakınlarını anıyor. - Sputnik Türkiye
5/16
© İHA / Miguel Sierra

Sömürge öncesi dönemde yaşayan Amerika kıtası yerlilerine kadar uzanan bir gelenek olan Ölüler Günü ile halk ölen yakınlarını anıyor.

© İHA / Miguel Sierra

Etkinliklerde kullanılan kurukafa makyajı ve iskelet maketleri ise ölen yakınları temsil ediyor.

Etkinliklerde kullanılan kurukafa makyajı ve iskelet maketleri ise ölen yakınları temsil ediyor. - Sputnik Türkiye
6/16
© İHA / Miguel Sierra

Etkinliklerde kullanılan kurukafa makyajı ve iskelet maketleri ise ölen yakınları temsil ediyor.

© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’nın yanı sıra İspanya, ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinde de düzenlenen Ölüler Günü’nde genellikle 1 Kasım’da hayatını kaybeden bebek ve çocukların mezarları, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin mezarları ziyaret ediliyor.

Meksika’nın yanı sıra İspanya, ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinde de düzenlenen Ölüler Günü’nde genellikle 1 Kasım’da hayatını kaybeden bebek ve çocukların mezarları, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin mezarları ziyaret ediliyor. - Sputnik Türkiye
7/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’nın yanı sıra İspanya, ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinde de düzenlenen Ölüler Günü’nde genellikle 1 Kasım’da hayatını kaybeden bebek ve çocukların mezarları, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin mezarları ziyaret ediliyor.

© İHA / Sashenka Gutierrez

Ancak Meksikalıların geleneğe yoğun ilgi göstermesi sebebiyle ülkedeki kutlamalar her yıl 27 Ekim’de başlayıp 3 Kasım’da sona eriyor.

Ancak Meksikalıların geleneğe yoğun ilgi göstermesi sebebiyle ülkedeki kutlamalar her yıl 27 Ekim’de başlayıp 3 Kasım’da sona eriyor. - Sputnik Türkiye
8/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Ancak Meksikalıların geleneğe yoğun ilgi göstermesi sebebiyle ülkedeki kutlamalar her yıl 27 Ekim’de başlayıp 3 Kasım’da sona eriyor.

© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika halkı 1 ve 2 Kasım’daki mezarlık ziyaretlerine ek olarak, 27 Ekim’de ölen evcil hayvanlarının, 28 Ekim’de kaza sonucu ölen akrabalarının, 29 Ekim günü boğularak ölen yakınlarının, 30 Ekim günü ise kimsesizlerin mezarlarını ziyaret ediyor.

Meksika halkı 1 ve 2 Kasım’daki mezarlık ziyaretlerine ek olarak, 27 Ekim’de ölen evcil hayvanlarının, 28 Ekim’de kaza sonucu ölen akrabalarının, 29 Ekim günü boğularak ölen yakınlarının, 30 Ekim günü ise kimsesizlerin mezarlarını ziyaret ediyor. - Sputnik Türkiye
9/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika halkı 1 ve 2 Kasım’daki mezarlık ziyaretlerine ek olarak, 27 Ekim’de ölen evcil hayvanlarının, 28 Ekim’de kaza sonucu ölen akrabalarının, 29 Ekim günü boğularak ölen yakınlarının, 30 Ekim günü ise kimsesizlerin mezarlarını ziyaret ediyor.

© İHA / Miguel Sierra

Kutlamalarda 31 Ekim günü Araf’taki ruhlar anılırken, 3 Kasım gününde ise evde, mezarlıkta ve sokaklarda kullanılan tüm süs ve dekorlar toplanıyor.

Kutlamalarda 31 Ekim günü Araf’taki ruhlar anılırken, 3 Kasım gününde ise evde, mezarlıkta ve sokaklarda kullanılan tüm süs ve dekorlar toplanıyor. - Sputnik Türkiye
10/16
© İHA / Miguel Sierra

Kutlamalarda 31 Ekim günü Araf’taki ruhlar anılırken, 3 Kasım gününde ise evde, mezarlıkta ve sokaklarda kullanılan tüm süs ve dekorlar toplanıyor.

© İHA / Miguel Sierra

Mezarlığa yapılan ziyaret sırasında mezarlar temizlenerek çiçekler ve mumlarla süslenirken, ölen kişiye sevdiği yiyecek ve içecekler sunuluyor.

Mezarlığa yapılan ziyaret sırasında mezarlar temizlenerek çiçekler ve mumlarla süslenirken, ölen kişiye sevdiği yiyecek ve içecekler sunuluyor. - Sputnik Türkiye
11/16
© İHA / Miguel Sierra

Mezarlığa yapılan ziyaret sırasında mezarlar temizlenerek çiçekler ve mumlarla süslenirken, ölen kişiye sevdiği yiyecek ve içecekler sunuluyor.

© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Ziyaretçiler mezarlıkta müzik ve sohbet eşliğinde vakit geçirirken, ölen kişinin ruhunun mezarına geldiği ve yakınları tarafından hatırlandığı için mutlu olduğuna inanılıyor.

Ziyaretçiler mezarlıkta müzik ve sohbet eşliğinde vakit geçirirken, ölen kişinin ruhunun mezarına geldiği ve yakınları tarafından hatırlandığı için mutlu olduğuna inanılıyor. - Sputnik Türkiye
12/16
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Ziyaretçiler mezarlıkta müzik ve sohbet eşliğinde vakit geçirirken, ölen kişinin ruhunun mezarına geldiği ve yakınları tarafından hatırlandığı için mutlu olduğuna inanılıyor.

© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü - Sputnik Türkiye
13/16
© İHA / Sashenka Gutierrez

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

© İHA / Miguel Sierra

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü - Sputnik Türkiye
14/16
© İHA / Miguel Sierra

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

© İHA / Miguel Sierra

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü - Sputnik Türkiye
15/16
© İHA / Miguel Sierra

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü - Sputnik Türkiye
16/16
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW748013

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan Ölüler Günü

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