https://sputniknews.com.tr/20221030/zeynep-senpinari-katleden-boksor-ahmet-kemaloglu-cezaevinde-olu-bulundu-1062870734.html

Zeynep Şenpınar'ı katleden boksör Ahmet Kemaloğlu cezaevinde ölü bulundu

Zeynep Şenpınar'ı katleden boksör Ahmet Kemaloğlu cezaevinde ölü bulundu

Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde ölü bulundu. Kemaloğlu'nun intihar ettiği iddia ediliyor. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T16:42+0300

2022-10-30T16:42+0300

2022-10-30T16:43+0300

selim ahmet kemaloğlu

zeynep şenpınar

türkiye

intihar

cinayet

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı katleden böksör Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde hayatını son verdiği iddia edildi.DHA'da yer alan haber göre, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tek olarak kaldığı odada, saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış cesedi bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ne olmuştu?Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şenpınar ailesinin avukatları, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulundu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu. İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, sanığın cezai ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına, sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti.Daire heyeti, 22 Ekim'de Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

https://sputniknews.com.tr/20210416/zeynep-senpinari-olduren-selim-ahmet-kemaloglu-icin-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1044286769.html

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selim ahmet kemaloğlu, zeynep şenpınar, intihar, cinayet