https://sputniknews.com.tr/20221030/ukrayna-silahli-kuvvetleri-hersondaki-antonovskiy-koprusune-himars-fuzeleri-atesledi-1062854247.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi

Herson bölgesi acil servisi, Kiev rejimi güçlerinin Herson’da, Dinyeper nehri üzerindeki Antonovskiy Köprüsü’ne HIMARS füzeleri fırlattığını açıkladı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T01:29+0300

2022-10-30T01:29+0300

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ukrayna krizi

herson

ukrayna

himars

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşlediği belirtildi.Herson bölgesi Acil servisten yapılan açıklamada, “Kiev rejimi sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor. Saat 21:13’te Dinyeper nehrindeki Antonovskiy Köprüsü’ne 12 HIMARS füzesi ateşledi, 9 tanesi hava savunma sistemi tarafından vurulurken, 3 füze köprü alanına düştü” denildi.

herson

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