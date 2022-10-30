https://sputniknews.com.tr/20221030/ukrayna-silahli-kuvvetleri-hersondaki-antonovskiy-koprusune-himars-fuzeleri-atesledi-1062854247.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi
Herson bölgesi acil servisi, Kiev rejimi güçlerinin Herson’da, Dinyeper nehri üzerindeki Antonovskiy Köprüsü’ne HIMARS füzeleri fırlattığını açıkladı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T01:29+0300
2022-10-30T01:29+0300
2022-10-30T01:29+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
himars
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşlediği belirtildi.Herson bölgesi Acil servisten yapılan açıklamada, “Kiev rejimi sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor. Saat 21:13’te Dinyeper nehrindeki Antonovskiy Köprüsü’ne 12 HIMARS füzesi ateşledi, 9 tanesi hava savunma sistemi tarafından vurulurken, 3 füze köprü alanına düştü” denildi.
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herson, ukrayna, himars
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi
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Herson bölgesi acil servisi, Kiev rejimi güçlerinin Herson’da, Dinyeper nehri üzerindeki Antonovskiy Köprüsü’ne HIMARS füzeleri fırlattığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşlediği belirtildi.
Herson bölgesi Acil servisten yapılan açıklamada, “Kiev rejimi sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor. Saat 21:13’te Dinyeper nehrindeki Antonovskiy Köprüsü’ne 12 HIMARS füzesi ateşledi, 9 tanesi hava savunma sistemi tarafından vurulurken, 3 füze köprü alanına düştü” denildi.