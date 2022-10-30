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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/ukrayna-silahli-kuvvetleri-hersondaki-antonovskiy-koprusune-himars-fuzeleri-atesledi-1062854247.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi
Herson bölgesi acil servisi, Kiev rejimi güçlerinin Herson’da, Dinyeper nehri üzerindeki Antonovskiy Köprüsü’ne HIMARS füzeleri fırlattığını açıkladı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T01:29+0300
2022-10-30T01:29+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
himars
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşlediği belirtildi.Herson bölgesi Acil servisten yapılan açıklamada, “Kiev rejimi sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor. Saat 21:13’te Dinyeper nehrindeki Antonovskiy Köprüsü’ne 12 HIMARS füzesi ateşledi, 9 tanesi hava savunma sistemi tarafından vurulurken, 3 füze köprü alanına düştü” denildi.
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herson, ukrayna, himars
herson, ukrayna, himars

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşledi

01:29 30.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба Южного военного округа / Multimedya arşivine gidinВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба Южного военного округа
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Herson bölgesi acil servisi, Kiev rejimi güçlerinin Herson’da, Dinyeper nehri üzerindeki Antonovskiy Köprüsü’ne HIMARS füzeleri fırlattığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Herson'daki Antonovskiy köprüsüne HIMARS füzeleri ateşlediği belirtildi.
Herson bölgesi Acil servisten yapılan açıklamada, “Kiev rejimi sivil altyapıyı bombalamaya devam ediyor. Saat 21:13’te Dinyeper nehrindeki Antonovskiy Köprüsü’ne 12 HIMARS füzesi ateşledi, 9 tanesi hava savunma sistemi tarafından vurulurken, 3 füze köprü alanına düştü” denildi.
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