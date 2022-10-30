https://sputniknews.com.tr/20221030/turk-lirasi-yakma-ve-uyusturucu-goruntuleri-paylasan-kisi-tutuklandi-1062860785.html
Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı
Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı
Rize'de sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma ile uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T11:30+0300
2022-10-30T11:30+0300
2022-10-30T11:32+0300
türkiye
türk lirası
gözaltı
uyuşturucu
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi. Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk lirası, gözaltı, uyuşturucu, video
türk lirası, gözaltı, uyuşturucu, video
Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı
11:30 30.10.2022 (güncellendi: 11:32 30.10.2022) Abone ol
Rize'de sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma ile uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.