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Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı
Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı
Rize'de sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma ile uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türk lirası
gözaltı
uyuşturucu
video
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Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi. Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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türk lirası, gözaltı, uyuşturucu, video
türk lirası, gözaltı, uyuşturucu, video

Türk lirası yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

11:30 30.10.2022 (güncellendi: 11:32 30.10.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Rize'de sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma ile uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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