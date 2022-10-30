https://sputniknews.com.tr/20221030/tacikistan-topraklarinda-iran-ihalarinin-uretildigi-haberini-yalanladi-1062875008.html

Tacikistan, topraklarında İran İHA’larının üretildiği haberini yalanladı

Tacikistan, topraklarında İran İHA’larının üretildiği haberini yalanladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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iran

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ukrayna krizi

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Tacikistan İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının ülkelerinde yapıldığı haberini yalanladı.Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukraynalı blogger Dmitriy Gordon’un 28 Ekim’de dile getirdiği, İran’ın Tacikistan topraklarında ‘Ukraynalıları öldüren’ İHA’ları ürettiği yönündeki sözlerini reddediyoruz” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Tacikistan, üçüncü ülkelere askeri teçhizat ihraç etmiyor ve Tacikistan, Ukrayna’dan bu konuda resmi nota almadı” denildi.

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tacikistan, iran, iha, ukrayna krizi