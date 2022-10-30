https://sputniknews.com.tr/20221030/tacikistan-topraklarinda-iran-ihalarinin-uretildigi-haberini-yalanladi-1062875008.html
Tacikistan, topraklarında İran İHA’larının üretildiği haberini yalanladı
Tacikistan, topraklarında İran İHA’larının üretildiği haberini yalanladı
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T20:41+0300
2022-10-30T20:41+0300
2022-10-30T20:41+0300
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tacikistan
iran
iha
ukrayna krizi
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Tacikistan İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının ülkelerinde yapıldığı haberini yalanladı.Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukraynalı blogger Dmitriy Gordon’un 28 Ekim’de dile getirdiği, İran’ın Tacikistan topraklarında ‘Ukraynalıları öldüren’ İHA’ları ürettiği yönündeki sözlerini reddediyoruz” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Tacikistan, üçüncü ülkelere askeri teçhizat ihraç etmiyor ve Tacikistan, Ukrayna’dan bu konuda resmi nota almadı” denildi.
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tacikistan, iran, iha, ukrayna krizi
tacikistan, iran, iha, ukrayna krizi
Tacikistan, topraklarında İran İHA’larının üretildiği haberini yalanladı
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Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Tacikistan İran’ın geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) montajının ülkelerinde yapıldığı haberini yalanladı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukraynalı blogger Dmitriy Gordon’un 28 Ekim’de dile getirdiği, İran’ın Tacikistan topraklarında ‘Ukraynalıları öldüren’ İHA’ları ürettiği yönündeki sözlerini reddediyoruz” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Tacikistan, üçüncü ülkelere askeri teçhizat ihraç etmiyor ve Tacikistan, Ukrayna’dan bu konuda resmi nota almadı” denildi.