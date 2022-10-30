https://sputniknews.com.tr/20221030/somalinin-baskenti-mogadisuda-bomba-yuklu-araclarla-2-saldiri-1062857756.html
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eğitim Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T05:05+0300
2022-10-30T05:05+0300
2022-10-30T05:08+0300
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi. AA'nın haberine göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, başkentteki Zoobe kavşağında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.Somali Ulusal Haber Ajansı da "teröristlerce başkentte bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildiğini" duyurdu.Haberde serbest muhabir Muhammed Said Kona’nın da aralarında yer aldığı sivil can kayıplarının olduğu kaydedildi.10 kişi hayatını kaybettiRecep Tayyip Erdoğan Hastanesi yetkilileri, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı saldırıda 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı. Türkiye'den Somali'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajıBakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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somali, saldırı, mogadişu, terör
somali, saldırı, mogadişu, terör
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı
05:05 30.10.2022 (güncellendi: 05:08 30.10.2022) Abone ol
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eğitim Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi.
AA'nın haberine göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, başkentteki Zoobe kavşağında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.
Somali Ulusal Haber Ajansı da "teröristlerce başkentte bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildiğini" duyurdu.
Haberde serbest muhabir Muhammed Said Kona’nın da aralarında yer aldığı sivil can kayıplarının olduğu kaydedildi.
10 kişi hayatını kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi yetkilileri, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.
Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı saldırıda 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.
Türkiye'den Somali'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."