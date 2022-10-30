https://sputniknews.com.tr/20221030/somalideki-patlamalar-en-az-100-kisi-oldu--1062858958.html
Somali'deki patlamalar: En az 100 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var
Somali'deki patlamalar: En az 100 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var
Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T09:49+0300
2022-10-30T09:49+0300
2022-10-30T09:55+0300
dünya
somali
patlama
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Somali'nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına iki bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221030/somalinin-baskenti-mogadisuda-bomba-yuklu-araclarla-2-saldiri-1062857756.html
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somali, patlama
Somali'deki patlamalar: En az 100 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var
09:49 30.10.2022 (güncellendi: 09:55 30.10.2022) Abone ol
Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına iki bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.