https://sputniknews.com.tr/20221030/selda-bagcan-esas-acilarin-kadini-bergen-degil-benim-1062867918.html
Selda Bağcan: Esas acıların kadını Bergen değil benim
Selda Bağcan: Esas acıların kadını Bergen değil benim
Selda Bağcan, verdiği röportajda “Esas acıların kadını Bergen değil benim. Bu konuda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T15:05+0300
2022-10-30T15:05+0300
2022-10-30T15:16+0300
yaşam
selda bağcan
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bergen
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Usta sanatçı Selda Bağcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlaması sebebiyle Üsküdar Meydanı’nda konser verdi.Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulunan Selda Bağcan, “Bergen’in filmi çekildi, biliyorsun. Büyük acılar ve dram var o filmde ama esas acıların kadını Bergen değil benim! Acıların kadını olmak konusunda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi.‘Hayatım kitap olacak’Bağcan, neden böyle düşündüğüyle ilgili “1981’de ve 1984’de üç kere hapse atıldım. Şarkılarım ve düşüncelerim yüzünden defalarca hapislere düştüm. Kitlelere gözdağı vermek için o kadar çok içeri attılar ki beni... 12 Eylül’ün kurbanı oldum. Korkunç günlerdi. Hiç hak etmedim hiç! Öyle ilginç şeyler yaşadım ki... Hayatım kitap olacak. Orada her şeyi anlatıyorum” ifadelerini kullandı.“O dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım” diyen Bağcan, “Sinirleniyorum anlatırken. 1987’ye kadar pasaportuma el koydular. Bir sürü festivalden davet aldım, gidemedim. O dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım” dedi:
https://sputniknews.com.tr/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html
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selda bağcan, konser, bergen
selda bağcan, konser, bergen
Selda Bağcan: Esas acıların kadını Bergen değil benim
15:05 30.10.2022 (güncellendi: 15:16 30.10.2022) Abone ol
Selda Bağcan, verdiği röportajda “Esas acıların kadını Bergen değil benim. Bu konuda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi.
Usta sanatçı Selda Bağcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlaması sebebiyle Üsküdar Meydanı’nda konser verdi.
Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulunan Selda Bağcan, “Bergen’in filmi çekildi, biliyorsun. Büyük acılar ve dram var o filmde ama esas acıların kadını Bergen değil benim! Acıların kadını olmak konusunda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi.
‘Hayatım kitap olacak’
Bağcan, neden böyle düşündüğüyle ilgili “1981’de ve 1984’de üç kere hapse atıldım. Şarkılarım ve düşüncelerim yüzünden defalarca hapislere düştüm. Kitlelere gözdağı vermek için o kadar çok içeri attılar ki beni... 12 Eylül’ün kurbanı oldum. Korkunç günlerdi. Hiç hak etmedim hiç! Öyle ilginç şeyler yaşadım ki... Hayatım kitap olacak. Orada her şeyi anlatıyorum” ifadelerini kullandı.
“O dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım” diyen Bağcan, “Sinirleniyorum anlatırken. 1987’ye kadar pasaportuma el koydular. Bir sürü festivalden davet aldım, gidemedim. O dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım” dedi:
“O dönem iftira atılmadı bana. Dönem icabı kurban olarak seçilmiştim ama bu dönemde iftiralarla içeri atıyorlar insanları. Basın önce beni içeri attırmaya çalıştı, sonra da dışarı çıkmam için uğraştı.”