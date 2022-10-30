https://sputniknews.com.tr/20221030/saadet-partili-uyeleri-tasiyan-minibus-devrildi-1062865868.html
Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi
Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Konya’dan Ankara'ya gelen Konya... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T13:45+0300
2022-10-30T13:45+0300
2022-10-30T13:54+0300
türkiye
yaralı
saadet partisi
trafik kazası
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya’dan hareket eden minibüs, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın minibüse arkadan çarpması sonucu devrildi.Kazada minibüste bulunan Mahmut G., Fatih K., Ahmet A., Abdullah Hakan G., Latif I., Mahmut K. ve Yener S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5’i taburcu edilirken, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/karamollaoglu-yeni-bir-baslangicin-safagindayiz-tarihi-bir-donemecin-esigindeyiz--1062864856.html
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yaralı, saadet partisi, trafik kazası
yaralı, saadet partisi, trafik kazası
Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi
13:45 30.10.2022 (güncellendi: 13:54 30.10.2022) Abone ol
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Konya’dan Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 8 kişi yaralandı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya’dan hareket eden minibüs, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın minibüse arkadan çarpması sonucu devrildi.
Kazada minibüste bulunan Mahmut G., Fatih K., Ahmet A., Abdullah Hakan G., Latif I., Mahmut K. ve Yener S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5’i taburcu edilirken, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.