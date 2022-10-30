https://sputniknews.com.tr/20221030/saadet-partili-uyeleri-tasiyan-minibus-devrildi-1062865868.html

Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi

Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Konya’dan Ankara'ya gelen Konya... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T13:45+0300

2022-10-30T13:45+0300

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türkiye

yaralı

saadet partisi

trafik kazası

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya’dan hareket eden minibüs, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın minibüse arkadan çarpması sonucu devrildi.Kazada minibüste bulunan Mahmut G., Fatih K., Ahmet A., Abdullah Hakan G., Latif I., Mahmut K. ve Yener S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5’i taburcu edilirken, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221030/karamollaoglu-yeni-bir-baslangicin-safagindayiz-tarihi-bir-donemecin-esigindeyiz--1062864856.html

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yaralı, saadet partisi, trafik kazası