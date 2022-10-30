https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-sabotaj-grubunun-yok-edilme-anlarini-paylasti-1062874332.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı
Rusya, Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anlarının yer aldığı videoyu paylaştı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T19:52+0300
2022-10-30T19:52+0300
2022-10-30T19:52+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
sabotaj
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kahovka Rezervuarı yönünden Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anının videosunu paylaştı.Gece görüş cihazı yardımıyla çekilen görüntülerde, sabotajcıların bir botla hareket anı ve ardından Rus askerlerin açtığı ateşe nasıl maruz kaldığı görülüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sabotaj
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sabotaj
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı
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Rusya, Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kahovka Rezervuarı yönünden Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı
sabotajcının yok edilme anının videosunu
paylaştı.
Gece görüş cihazı yardımıyla çekilen görüntülerde, sabotajcıların bir botla hareket anı ve ardından Rus askerlerin açtığı ateşe nasıl maruz kaldığı görülüyor.