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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-sabotaj-grubunun-yok-edilme-anlarini-paylasti-1062874332.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı
Rusya, Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anlarının yer aldığı videoyu paylaştı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T19:52+0300
2022-10-30T19:52+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
sabotaj
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kahovka Rezervuarı yönünden Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anının videosunu paylaştı.Gece görüş cihazı yardımıyla çekilen görüntülerde, sabotajcıların bir botla hareket anı ve ardından Rus askerlerin açtığı ateşe nasıl maruz kaldığı görülüyor.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sabotaj
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sabotaj

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı

19:52 30.10.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Sputnik
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Rusya, Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kahovka Rezervuarı yönünden Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anının videosunu paylaştı.
Gece görüş cihazı yardımıyla çekilen görüntülerde, sabotajcıların bir botla hareket anı ve ardından Rus askerlerin açtığı ateşe nasıl maruz kaldığı görülüyor.
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