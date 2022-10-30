https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-sabotaj-grubunun-yok-edilme-anlarini-paylasti-1062874332.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj grubunun yok edilme anlarını paylaştı

Rusya, Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anlarının yer aldığı videoyu paylaştı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

sabotaj

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kahovka Rezervuarı yönünden Energodar şehrine çıkmaya çalışan bir grup Ukraynalı sabotajcının yok edilme anının videosunu paylaştı.Gece görüş cihazı yardımıyla çekilen görüntülerde, sabotajcıların bir botla hareket anı ve ardından Rus askerlerin açtığı ateşe nasıl maruz kaldığı görülüyor.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, sabotaj