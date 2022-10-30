https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-bmye-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirdi-1062853954.html

Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirdi

Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Guterres'e Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını askıya aldığını resmi olarak ilettiği... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T01:00+0300

2022-10-30T01:00+0300

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ukrayna krizi

tahıl

vasiliy nebenzya

rusya

bm

bm genel sekreteri antonio guterres

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını askıya aldığını bir mektupla resmi olarak bildirdiği belirtildi.Sputnik’in ulaştığı mektupta, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz Filosu ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan gemilere yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde faaliyet gösteren sivil gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği ve Rus tarafının bugünden itibaren Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını belirsiz bir süreliğine askıya aldığı” ifadelerine yer verildi.Sivastopol sularında saldırıya uğrayan gemiler ve altyapının Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatı için kurulan insani koridorun işlemesinde kullanıldığını anımsatan Nebenzya, saldırının Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanması için oluşturulan güvenlik koridoru örtüsü altında gerçekleştirildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221029/polyanskiy-rusya-guterrese-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirecek-1062847531.html

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tahıl, vasiliy nebenzya, rusya, bm, bm genel sekreteri antonio guterres