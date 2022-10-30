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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/rusya-bmye-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirdi-1062853954.html
Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirdi
Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Guterres'e Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını askıya aldığını resmi olarak ilettiği... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T01:00+0300
2022-10-30T01:00+0300
ukrayna krizi
tahıl
vasiliy nebenzya
rusya
bm
bm genel sekreteri antonio guterres
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını askıya aldığını bir mektupla resmi olarak bildirdiği belirtildi.Sputnik’in ulaştığı mektupta, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz Filosu ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan gemilere yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde faaliyet gösteren sivil gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği ve Rus tarafının bugünden itibaren Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını belirsiz bir süreliğine askıya aldığı” ifadelerine yer verildi.Sivastopol sularında saldırıya uğrayan gemiler ve altyapının Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatı için kurulan insani koridorun işlemesinde kullanıldığını anımsatan Nebenzya, saldırının Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanması için oluşturulan güvenlik koridoru örtüsü altında gerçekleştirildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/polyanskiy-rusya-guterrese-tahil-anlasmasina-katilimini-askiya-aldigini-resmi-olarak-bildirecek-1062847531.html
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tahıl, vasiliy nebenzya, rusya, bm, bm genel sekreteri antonio guterres
tahıl, vasiliy nebenzya, rusya, bm, bm genel sekreteri antonio guterres

Rusya, BM’ye tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirdi

01:00 30.10.2022
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Guterres'e Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını askıya aldığını resmi olarak ilettiği bildirildi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını askıya aldığını bir mektupla resmi olarak bildirdiği belirtildi.
Sputnik’in ulaştığı mektupta, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz Filosu ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan gemilere yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde faaliyet gösteren sivil gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği ve Rus tarafının bugünden itibaren Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını belirsiz bir süreliğine askıya aldığı” ifadelerine yer verildi.
Sivastopol sularında saldırıya uğrayan gemiler ve altyapının Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracatı için kurulan insani koridorun işlemesinde kullanıldığını anımsatan Nebenzya, saldırının Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanması için oluşturulan güvenlik koridoru örtüsü altında gerçekleştirildiğini kaydetti.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
Ukrayna krizi
Polyanskiy: Rusya, Guterres'e ‘tahıl anlaşmasına’ katılımını askıya aldığını resmi olarak bildirecek
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