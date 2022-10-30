https://sputniknews.com.tr/20221030/nebati-arab-newse-konustu-her-turlu-dogalgaz-ve-petrol-daha-ucuz-ve-guvenli-sekilde-tasinabilir-1062870353.html

Nebati, Arab News'e konuştu: Her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir

Nebati, Arab News'e konuştu: Her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir

Arab News'e konuşan Bakan Nebati, "Avrupa'ya baktığımızda Rus gazına bağımlılar ve kışı büyük bir stres altında geçirecekler. Yeni adımlar atılması ve yeni... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T16:42+0300

2022-10-30T16:42+0300

2022-10-30T16:43+0300

ekonomi

suudi arabistan

rusya

nureddin nebati

doğalgaz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Arab News'e verdiği röportajda, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi. Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla, Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğuna işaret eden Nebati, şu değerlendirmede bulundu: "Her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir. Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgeye barış getirmek için birbirine destek veriyor. Barış, doğalgaz ve enerji fiyatlarını daha makul hale getirecek. Avrupa'ya baktığımızda Rus gazına bağımlılar ve kışı büyük bir stres altında geçirecekler. Yeni adımlar atılması ve yeni yapılanmaya gidilmesi artık zorunludur. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir merkez olacak Türkiye'nin, İran ve Rus gazını Avrupa'ya dağıtması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu, bölgede barışın gerçekleşmesine katkı sağlayacak, enerji nakli için güvenli bir ortam oluşturacaktır. Dünyayı resesyona götüren yüksek fiyatlar konusunda önde gelen çözüm budur. Bu anlamda, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Türkiye'nin tüm sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu, bu gaz mücadelesinde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı rahatlatmak için bir adım atmaya hazır olduğunu yorumlamak güzel." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yakın zamanda yapılan görüşmeyi de değerlendiren Nebati, görüşmenin iki taraf için de faydalı olacağını, bunun sonucunda yatırım, iş ilişkileri ve ticaret hacminin iki taraf lehine de artacağını kaydetti. Nebati, ekonomik büyümeye yönelik değerlendirmede de bulunarak son 20 yılda Türk ekonomisinin altyapı alanındaki büyük yatırımlarla desteklendiğini kaydetti: "Demir yolları, otoyollar, havalimanları ve deniz limanları gibi önemli altyapı yatırımlarımızı tamamladık. İlkokullardan üniversitelere kadar tüm eğitim ve sağlık alanındaki altyapı yatırımlarımız tamamlandı." Türkiye'de geçen yıldan itibaren emtia fiyatlarının yanı sıra nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle enflasyonun yükseldiğini dile getiren Nebati, şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadele için insana odaklandık. Büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istiyoruz. Enerji fiyatlarının üzerindeki baskı azaldığı için şanslıyız. Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz. İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz. İşlerini kaybetmemeleri için elimizden geleni yapacağız." Nebati, aralık ayında enflasyonun yavaşlayacağını ve gelecek yıl için yüzde 25 enflasyonun hedeflendiğini ifade ederek, bu konuyu çözme hususunda kararlı olduklarını belirtti. Tarım ürünleri fiyatlarının düştüğünü anlatan Nebati, geçen yılki döviz ataklarının enflasyona olan etkisinin azaldığına dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221007/hazine-bakani-nebati-enflasyon-turkiyenin-tek-basina-problemi-degil-aralikta-enflasyon-dusecek-1062086201.html

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suudi arabistan, rusya, nureddin nebati, doğalgaz