https://sputniknews.com.tr/20221030/merkez-bankasindan-iki-odeme-sirketine-faaliyet-izni-1062859311.html

Merkez Bankası'ndan iki ödeme şirketine faaliyet izni

Merkez Bankası'ndan iki ödeme şirketine faaliyet izni

Merkez Bankası, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T10:04+0300

2022-10-30T10:04+0300

2022-10-30T10:10+0300

merkez bankası

resmi gazete

ekonomi

ödeme

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Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolara-geriledi-1062767380.html

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