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https://sputniknews.com.tr/20221030/merkez-bankasindan-iki-odeme-sirketine-faaliyet-izni-1062859311.html
Merkez Bankası'ndan iki ödeme şirketine faaliyet izni
Merkez Bankası'ndan iki ödeme şirketine faaliyet izni
Merkez Bankası, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T10:04+0300
2022-10-30T10:10+0300
merkez bankası
resmi gazete
ekonomi
ödeme
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Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolara-geriledi-1062767380.html
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merkez bankası, resmi gazete, ödeme
merkez bankası, resmi gazete, ödeme

Merkez Bankası'ndan iki ödeme şirketine faaliyet izni

10:04 30.10.2022 (güncellendi: 10:10 30.10.2022)
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© İHA
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Merkez Bankası, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi.
Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.
TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
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