Mehveş Evin: İklim krizinde geç kalırsak çok sert önlemler alınacak

Mehveş Evin, “Nüfus artmaya devam ediyor fakat kaynaklar sınırlı. Bunun üzerine daha fazla tüketme, daha fazla alışveriş yapma, daha fazla ev yapma gibi bir... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

Gazeteci ve yazar Mehveş Evin, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Mehveş Evin’in, Kısadalga.net’te bir podcast serisi olarak kurguladığı distopik öykü ‘2050-Gelecekte Bir Yolculuk’ Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, 2021 yılında ‘En İyi Haber Podcast’i ödülünü aldı. Evin’in bu seriden yola çıkarak yazdığı ‘Dünyanın Dibi Oteli’ her ne kadar ‘kurgusal’ bir hikâye olsa da gelecekte yaşanacak olan gerçeğe, ‘geçmişten’ yazılmış bir mektup adeta.‘Bu şekilde tüketmeye devam edersek...’Evin, “Sel afeti, orman yangınları, denizde müsilaj meselesi, dünyadaki kuraklık dalgası, ilkim krizinin dünyayı yok edici, insanlığı tehdit eden bir hale geldiğini bize gösteriyor. Kutupların erimesi sanki bizden ayrı bir şey gibi anlatılıyor. Oysa kutuplarım erimesi ve Afrika’daki sıcak hava dalgaları birbiriyle bağlantılı olduğu gibi bizi etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Bu şekilde tüketmeye ve doğal kaynakları harap etmeye devam edersek gideceğimiz yer belli... O kaygıyla hikayeleştirerek anlatmaya çalıştım” diye konuştu.“Hiç kullanılmayan havalimanları yapılıyor. Ve her şehirde bir üniversite… Her yerde bir üniversiteye gerçekten ihtiyacımız var mı?” diyen Evin sözlerini şöyle sürdürdü:

